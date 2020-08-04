«Не сказал бы, что затмеваю Панарина. Он по-прежнему опасен». Интервью Свечникова после хет-трика в матче с «Рейнджерс»
После победы над командой из
После победы над командой из
Андрей Свечников — один из главных героев первых дней Кубка Стэнли. В свои 20 лет он оформил
— Какие чувства вы испытываете после этого матча? Вы сделали
— У меня сейчас, безусловно, только хорошие чувства. Всегда приятно забивать, а тем более так — первый
— Что круче — забить первым в НХЛ
— Тяжело сказать, так как я не прочувствовал атмосферу
— Все ждали феерии от Панарина, но вы пока его затмеваете. Как «Каролине» удается справиться с Артемием и не позволить ему создавать много в атаке?
— Я бы не сказал, что его затмеваю. Он
— После
— Конечно, у нашей команды сейчас есть уверенность. Теперь самое главное держаться ее и не отпускать. Будем стараться сделать все возможное, чтобы пройти «Рейнджерс».