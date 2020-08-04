«Не сказал бы, что затмеваю Панарина. Он по-прежнему опасен». Интервью Свечникова после хет-трика в матче с «Рейнджерс»

Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Свечников — один из главных героев первых дней Кубка Стэнли. В свои 20 лет он оформил хет-трик во втором матче серии квалификационного раунда против «Рейнджерс» (4:1), причем в этом матче на его счету было как раз три броска в створ. Дважды россиянин прошил мощнейшими бросками Хенрика Лундквиста, а третий гол Свечников забил, убежав в контратаку вместе с партнером по тройке Себастьяном Ахо. Теперь «Каролина» находится в шаге от выхода в основную сетку плей-офф, а «Рейнджерс» — от отпуска. После матча Свечников ответил на несколько вопрос корреспондента «СЭ» — привычно скромный Андрей себя не хвалил и не списывал соперника со счетов.

— Какие чувства вы испытываете после этого матча? Вы сделали хет-трик в плей-офф НХЛ в 20 лет.

— У меня сейчас, безусловно, только хорошие чувства. Всегда приятно забивать, а тем более так — первый хет-трик в НХЛ.

— Что круче — забить первым в НХЛ лакросс-гол или все-таки хет-трик в плей-офф?

— Тяжело сказать, так как я не прочувствовал атмосферу хет-трика по полной — ведь ни фанатов, ни кепок не было. Когда я впервые забил лакросс-гол, атмосфера была очень крутая.

— Все ждали феерии от Панарина, но вы пока его затмеваете. Как «Каролине» удается справиться с Артемием и не позволить ему создавать много в атаке?

— Я бы не сказал, что его затмеваю. Он по-прежнему один из самых опасных игроков в «Рейнджерс».

— После хет-трика и победы «Каролины» появилась уверенность, что вы пройдете «Рейнджерс» и выйдете в четвертьфинал конференции?