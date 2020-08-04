Бобровский крутился как белка в колесе! Но «Флорида» безнадёжна в плей-офф

Источник: AP 2020

Второй матч в серии до трёх побед — определяющий. Конечно, прошло немало лет с тех пор, когда в НХЛ последний раз проводили такие серии, но историческая статистика говорит, что отыграться с 0−2 практически нереально, это такая же глубокая яма, как 0−3 в обычной серии до четырёх побед.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d9cc5ac1185c400d652f" data-vnd="d9cc5ac1185c400d652f" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d9cc5ac1185c400d652f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Флориды» нет вариативности в воротах, но Сергей Бобровский здорово провёл первую встречу и совершенно не виноват в том, что его команда проиграла. К нему сейчас приковано огромное внимание — после неудачной регулярки игроку с зарплатой $ 10 млн в год точно бы не простили провал ещё и в плей-офф. В воротах «Айлендерс» второй раз подряд вышел Семён Варламов. В первой игре ему не пришлось делать ничего особенного. Он бы, может, и был бы рад, но полевые нивелируют практически любые опасные моменты у его ворот, да и атака «Флориды» предстала непривычно беззубой.

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«Флорида» сделала выводы и с первых же минут показала совсем другой настрой, и, что самое важное — начала грызть лёд и продираться к воротам «Айлендерс». И даже из меньшинства смогла извлечь дивиденды — вместо того, чтобы согнуться под давлением соперника, Колтон Севьюр убежал в контратаку и заработал для своей команды большинство. Технически его не удалось реализовать, но уже после выхода пятого полевого забил Майк Хоффман. У Варламова не было ни одного шанса увидеть бросок — перед ним выстроились сразу трое игроков.

С этого момента «Айлендерс» включились на полную катушку и захватили инициативу, но Бобровский стойко держал оборону. Кажется, Сергей вернулся в форму двукратного обладателя «Везина Трофи» и крутился как белка в колесе. В одном из эпизодов он сделал три фантастических сейва за каких-то пару секунд.

Во втором периоде «Флорида» всё-таки прогнулась. С характером у «Айлендерс» всё в порядке, и только они нарастили обороты, как у соперника обнажились застарелые проблемы в обороне. Они хватают необязательные удаления, систематически забывают накрывать нападающих на пятачке, такая игра — точно не рецепт для победы. Два игрока «Флориды» запутались друг в друге, оставили неприкрытым пятачок, и Мэтт Мартин всё-таки пробил Бобровского.

Ничейный счёт продержался недолго, Брок Нельсон сфолил на Александре Баркове, и тот самолично наказал соперника. Выиграл вбрасывание, а через несколько секунд нанёс лазерный бросок, которого Варламов снова не разглядел из-за трафика. Но второй гол снова не придал «пантерам» никакого импульса, зато, кажется, ещё больше завёл «островитян».

Как бы ни старался Бобровский, какие бы чумовые спасения ни делал (а их сегодня было много и на любой вкус — выходы один на одного, броски после поперечных передач, выстрелы в упор и так далее), в итоге дрогнул и он.

Сначала пропустил в домик в меньшинстве от Райана Пулока, а затем был застигнут врасплох Джорданом Эберле. Нападающий остановился, поменял угол обстрела, Бобровский потерял ворота и даже не дёрнулся, когда шайба залетела в сетку.

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В этой серии от него требуется не просто показать свой высокий уровень, а спасать в безнадёжных ситуациях и «красть» матчи. Не потому что иначе его сделают крайним (давайте признаем, пока что Сергей — лучший игрок команды), а потому что «Флориде», похоже, по-другому никак не выиграть. В третьем периоде Эберле сделал дубль, этот гол отлично описывает всю серию. Большинство «Айлендерс», Эберле вольготно расположился у штанги. Бросок, и шайба, которая шла мимо, рикошетит от ноги нападающего в ворота. И что тут можно сделать? «Айлендерс» играют чётко и без страха, «Флорида» пасует перед напором и ничего не хочет.

Похоже, «пантеры» уже могут собирать вещи и начинать думать о следующем сезоне. Жаль только Бобровского, который старается один за всех. Но один в поле не воин.