Бобровский крутился как белка в колесе! Но «Флорида» безнадёжна в плей-офф
Он лучший игрок команды и единственный, кто борется до конца. Но один в поле не воин.
Он лучший игрок команды и единственный, кто борется до конца. Но один в поле не воин.
Второй матч в серии до трёх побед — определяющий. Конечно, прошло немало лет с тех пор, когда в НХЛ последний раз проводили такие серии, но историческая статистика говорит, что отыграться с 0−2 практически нереально, это такая же глубокая яма, как 0−3 в обычной серии до четырёх побед.
У «Флориды» нет вариативности в воротах, но Сергей Бобровский здорово провёл первую встречу и совершенно не виноват в том, что его команда проиграла. К нему сейчас приковано огромное внимание — после неудачной регулярки игроку с зарплатой $ 10 млн в год точно бы не простили провал ещё и в
«Флорида» сделала выводы и с первых же минут показала совсем другой настрой, и, что самое важное — начала грызть лёд и продираться к воротам «Айлендерс». И даже из меньшинства смогла извлечь дивиденды — вместо того, чтобы согнуться под давлением соперника, Колтон Севьюр убежал в контратаку и заработал для своей команды большинство. Технически его не удалось реализовать, но уже после выхода пятого полевого забил Майк Хоффман. У Варламова не было ни одного шанса увидеть бросок — перед ним выстроились сразу трое игроков.
С этого момента «Айлендерс» включились на полную катушку и захватили инициативу, но Бобровский стойко держал оборону. Кажется, Сергей вернулся в форму двукратного обладателя «Везина Трофи» и крутился как белка в колесе. В одном из эпизодов он сделал три фантастических сейва за
Во втором периоде «Флорида»
Ничейный счёт продержался недолго, Брок Нельсон сфолил на Александре Баркове, и тот самолично наказал соперника. Выиграл вбрасывание, а через несколько секунд нанёс лазерный бросок, которого Варламов снова не разглядел
Сначала пропустил в домик в меньшинстве от Райана Пулока, а затем был застигнут врасплох Джорданом Эберле. Нападающий остановился, поменял угол обстрела, Бобровский потерял ворота и даже не дёрнулся, когда шайба залетела в сетку.
В этой серии от него требуется не просто показать свой высокий уровень, а спасать в безнадёжных ситуациях и «красть» матчи. Не потому что иначе его сделают крайним (давайте признаем, пока что Сергей — лучший игрок команды), а потому что «Флориде», похоже,
Похоже, «пантеры» уже могут собирать вещи и начинать думать о следующем сезоне. Жаль только Бобровского, который старается один за всех. Но один в поле не воин.
Елена Кузнецова