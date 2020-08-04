Форвард «Сент-Луиса» Барбашев не сыграет в ближайших матчах НХЛ из-за рождения ребенка
ТАСС, 4 августа. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев покинул Эдмонтон и не сыграет в ближайших матчах
ТАСС, 4 августа. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев покинул Эдмонтон и не сыграет в ближайших матчах
После рождения ребенка Барбашев вернется в Эдмонтон и будет помещен на четырехдневный карантин. Для того, чтобы приступить к тренировкам, россиянину необходимо будет сдать четыре отрицательных теста на коронавирус.
«Мы чувствовали, что для Ивана было важно быть с нами в первых двух играх после рестарта, но мы были готовы к тому, что он уедет, чтобы вернуться в
«Сент-Луис» в первом матче
После предварительного раунда и