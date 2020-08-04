Форвард «Сент-Луиса» Барбашев не сыграет в ближайших матчах НХЛ из-за рождения ребенка

После рождения ребенка Барбашев вернется в Эдмонтон и будет помещен на четырехдневный карантин. Для того, чтобы приступить к тренировкам, россиянину необходимо будет сдать четыре отрицательных теста на коронавирус.

«Мы чувствовали, что для Ивана было важно быть с нами в первых двух играх после рестарта, но мы были готовы к тому, что он уедет, чтобы вернуться в Сент-Луис и быть рядом с [женой] Ксенией», — сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг. — Мы желаем им обоим всего наилучшего и с нетерпением ждем встречи с Иваном в Эдмонтоне во время первого раунда плей-офф.