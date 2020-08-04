Шестеркин сыграет в матче НХЛ с «Каролиной»
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче квалификационного раунда за место в первом раунде
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче квалификационного раунда за место в первом раунде
Шестеркин пропустил два первых матча серии, победы в которых одержала «Каролина». Ворота «Рейнджерс» защищал Хенрик Лундквист. Россиянин не мог помочь команде
Третий матч серии до трех побед пройдет в ночь на среду по московскому времени.