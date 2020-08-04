Шестеркин сыграет в матче НХЛ с «Каролиной»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче квалификационного раунда за место в первом раунде плей-офф НХЛ против «Каролины», сообщил журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен в своем аккаунте в Twitter.