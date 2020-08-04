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4 августа, источник: Спорт РИА Новости

Шестеркин сыграет в матче НХЛ с «Каролиной»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче квалификационного раунда за место в первом раунде плей-офф НХЛ против «Каролины», сообщил журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен в своем аккаунте в Twitter.

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Источник: AP 2020

Шестеркин пропустил два первых матча серии, победы в которых одержала «Каролина». Ворота «Рейнджерс» защищал Хенрик Лундквист. Россиянин не мог помочь команде из-за травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третий матч серии до трех побед пройдет в ночь на среду по московскому времени.

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