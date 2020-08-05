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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нэшвилл» обыграл «Аризону» в квалификационном раунде Кубка Стэнли

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. «Нэшвилл» победил «Аризону» во втором матче серии квалификационного этапа за место в первом раунде плей-офф НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, закончилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). В составе победителей шайбы забросили Ник Бонино (8-я минута), Райан Джохансен (11), Калле Йернкрук (27) и Виктор Арвидссон (54). У «Койотис» отличились Клейтон Келлер (60) и Лоусон Крауз (60).

Официальный сайт НХЛ
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В первом матче сильнее оказалась «Аризона» — 4:3. Счет в серии до трех побед стал 1−1, третья игра состоится в среду.

Сезон-2019/20 в НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновился в субботу квалификационными играми Кубка Стэнли. Матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне.

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Нэшвилл Предаторз
4:2
2:0, 1:0, 1:2
Аризона Койотс
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