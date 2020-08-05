Победу «Торонто» омрачила травма лучшего защитника. Он долго лежал на льду и покинул его на носилках

Источник: Спорт-Экспресс

Агрессия

Когда-то «Торонто» должен хотя бы попытаться включить режим пьяного мужика, набравшегося в баре и готового смело лезть в драку с каждым встречным. Беда в том, что игроков «Коламбуса» этим не удивишь. Они и сами готовы врезать кому-нибудь при случае. Правда, опытный силовик «Мэйпл Ливз» Клиффорд, который с «Лос-Анджелесом» два раза стал обладателем Кубка Стэнли, себе в жертвы выбрал соперника поскромнее. Канадец влетел в защитника «Блю Джекетс» Кукана как пушечное ядро. Бедолага свалился на лед и сморщился от боли. Швейцарцу пришлось уйти в раздевалку, но позднее на радость главному тренеру Джону Торторелле он вернулся. Играть почти весь матч в пять защитников против талантливого нападения «Торонто» большое испытание.

Агрессия и большое количество бросков ни на каплю не поколебали уверенности вратаря «Коламбуса» Корписало. Финн в нынешнем сезоне прибавил и даже получил приглашение на Матч звезд, куда не доехал из-за травмы колена. И все-таки пока рука не поднимается считать его топ-игроком. За исключением неплохого «сэйва» после броска Тавареса Корписало почти буднично делал то, что и обязан.

Вратарь

Во втором периоде финскому голкиперу пришлось включаться на максимум. Полевые игроки ему помогали самоотверженно, но действовали слишком пассивно, начисто забыв, что для победы надо забросить хотя бы одну шайбу. Андерсен чуть ли инеем не покрылся, глядя от собственных ворот на то, как его партнеры пытались открыть счет. «Торонто» забыл про агрессию и пытался отталкиваться от своей сильной стороны, хорошо двигая шайбу и уверенно преодолевая среднюю зону. Корписало в плей-офф дебютировал только нынешним летом и плевать при этом хотел на отсутствие кубкового опыта. Финн был надежен и спокоен, продержавшись сухим с начала серии более полутора часов.

Подправление

Когда шайба раз за разом не идет в сетку, то начинают дергаться даже обычно спокойные люди. Руки задрожали и у Тавареса. Корписало продолжал спасать «Коламбус» как ни в чем не бывало. Он не пропускал 96 минут и справился на этом отрезке с 56 бросками соперника. Его коллега Андерсен тоже не сплоховал, сделав грандиозный «сэйв» в шпагате и не дав забить Дюбуа. И все-таки десятки миллионов, которые генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас потратил на звезд своего нападения, оседают на банковских счетах Мэттьюса, Тавареса, Марнера и Нюландера не просто так. Ближе к концу второго периода отдача была получена. В быстрой атаке Хайман с правого фланга прострелил на пятачок и Мэттьюс ловко подправил направление полета шайбы. Американец был, пожалуй, лучшим игроком своей команды и гол выстрадал заслуженно.

Провал

«Коламбус» едва не сравнял счет очень быстро — снова хорошо себя проявил Андерсен. В третьем периоде «Блю Джэкетс» постарались что-то изменить, но если с первой секунды серии играть от глухой обороны, постоянно выстраивая «1−2−2» в средней зоне при действиях без шайбы, то оперативно переключиться на позиционное нападение почти невозможно. «Торонто» оказался в шкуре своего противника и этому совсем не расстроился. Таварес подловил пятерку «Коламбуса» на чрезмерном желании лезть на пятачок и убежал «один в ноль», спокойно разобравшись с Корписало.

Травма

Победу омрачило лишь тяжелое повреждение самого надежного и стабильного защитника «Мэйпл Ливс» Маззина, которое он получил менее чем за две минуты до конца третьего периода. Его толкнул за воротами «Торонто» в спину Дюбуа. Защитник потерял равновесие и, падая, неудачно влетел головой в бедро нападающего соперника Бьоркстранда. Маззин долго лежал на льду, находясь под наблюдением врачей. Вероятно, у него возникла проблема с шейными позвонками. Он все время оставался в сознании. Пострадавшему зафиксировали голову и эвакуировали со льда только при помощи каталки. Пауза заняла минут десять.

Запад. Квалификационный раунд. Второй матч

«Нэшвилл» — «Аризона» — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Ошибка

Ждать от «Аризоны» второй подряд игры с большим количеством заброшенных чуть менее наивно, чем надежда разыскать Святой Грааль. Иногда кажется, что главный тренер Рик Токкет готов продать душу темным силам — лишь бы игроки его команды даже во сне думали о том, как не пропустить. Обороняются «Койоты» очень прилично, почти всегда создавая комфортные условия для своего вратаря Кюмпера. Однако на этот раз «Аризона» рискнула и попыталась удивить соперника быстрыми атаками и агрессией. «Нэшвилл» отбился и забил первым. Для успеха тем самым было сделана уже половина. А потом ошибся обычно надежный Кюмпер. Вторая шайба чисто на его совести. Да и при четвертом голе он не выручил, плюхнувшись заранее на колени.

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