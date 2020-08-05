Победу «Торонто» омрачила травма лучшего защитника. Он долго лежал на льду и покинул его на носилках
Но победить «Коламбус» звездам «Мэйпл Ливз»
Но победить «Коламбус» звездам «Мэйпл Ливз»
Агрессия и большое количество бросков ни на каплю не поколебали уверенности вратаря «Коламбуса» Корписало. Финн в нынешнем сезоне прибавил и даже получил приглашение на Матч звезд, куда не доехал
Во втором периоде финскому голкиперу пришлось включаться на максимум. Полевые игроки ему помогали самоотверженно, но действовали слишком пассивно, начисто забыв, что для победы надо забросить хотя бы одну шайбу. Андерсен чуть ли инеем не покрылся, глядя от собственных ворот на то, как его партнеры пытались открыть счет. «Торонто» забыл про агрессию и пытался отталкиваться от своей сильной стороны, хорошо двигая шайбу и уверенно преодолевая среднюю зону. Корписало в
Когда шайба раз за разом не идет в сетку, то начинают дергаться даже обычно спокойные люди. Руки задрожали и у Тавареса. Корписало продолжал спасать «Коламбус» как ни в чем не бывало. Он не пропускал 96 минут и справился на этом отрезке с 56 бросками соперника. Его коллега Андерсен тоже не сплоховал, сделав грандиозный «сэйв» в шпагате и не дав забить Дюбуа. И
«Коламбус» едва не сравнял счет очень быстро — снова хорошо себя проявил Андерсен. В третьем периоде «Блю Джэкетс» постарались
Победу омрачило лишь тяжелое повреждение самого надежного и стабильного защитника «Мэйпл Ливс» Маззина, которое он получил менее чем за две минуты до конца третьего периода. Его толкнул за воротами «Торонто» в спину Дюбуа. Защитник потерял равновесие и, падая, неудачно влетел головой в бедро нападающего соперника Бьоркстранда. Маззин долго лежал на льду, находясь под наблюдением врачей. Вероятно, у него возникла проблема с шейными позвонками. Он все время оставался в сознании. Пострадавшему зафиксировали голову и эвакуировали со льда только при помощи каталки. Пауза заняла минут десять.
Запад. Квалификационный раунд. Второй матч
«Нэшвилл» — «Аризона» — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Ждать от «Аризоны» второй подряд игры с большим количеством заброшенных чуть менее наивно, чем надежда разыскать Святой Грааль. Иногда кажется, что главный тренер Рик Токкет готов продать душу темным силам — лишь бы игроки его команды даже во сне думали о том, как не пропустить. Обороняются «Койоты» очень прилично, почти всегда создавая комфортные условия для своего вратаря Кюмпера. Однако на этот раз «Аризона» рискнула и попыталась удивить соперника быстрыми атаками и агрессией. «Нэшвилл» отбился и забил первым. Для успеха тем самым было сделана уже половина. А потом ошибся обычно надежный Кюмпер. Вторая шайба чисто на его совести. Да и при четвертом голе он не выручил, плюхнувшись заранее на колени.
«Хищники», поведя в счете, действовали уверенно и полностью держали контроль за игрой в своих руках. Лидер «Аризоны» Холл, от которого прежде всего ждут заброшенных шайб и голевых передач, не совладал с нервами и схлестнулся в короткой стычке с защитником Эллисом, с которым в составе «Виндзора»