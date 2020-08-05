Результативная передача Куликова не спасла «Виннипег» от разгрома в матче с «Калгари»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1f_sreWxDbw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд, Шон Монахан, Мэттью Ткачук, Милан Лучич и Джонни Гудро. За «Виннипег» отличились Николай Элерс, который забросил шайбу после роскошной передачи из-за ворот российского защитника Дмитрия Куликова и ещё один гол забил Эндрю Копп.

Таким образом, счёт стал 2−1 в серии до трёх побед в пользу «Калгари».