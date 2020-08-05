Результативная передача Куликова не спасла «Виннипег» от разгрома в матче с «Калгари»
Завершился матч 1/8 финала
Завершился матч 1/8 финала
Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:2.
В составе победителей отличились Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд, Шон Монахан, Мэттью Ткачук, Милан Лучич и Джонни Гудро. За «Виннипег» отличились Николай Элерс, который забросил шайбу после роскошной передачи
Таким образом, счёт стал 2−1 в серии до трёх побед в пользу «Калгари».
Следующий матч серии между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз» состоится завтра, 6 августа.