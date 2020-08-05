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09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Результативная передача Куликова не спасла «Виннипег» от разгрома в матче с «Калгари»

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз».

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Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд, Шон Монахан, Мэттью Ткачук, Милан Лучич и Джонни Гудро. За «Виннипег» отличились Николай Элерс, который забросил шайбу после роскошной передачи из-за ворот российского защитника Дмитрия Куликова и ещё один гол забил Эндрю Копп.

Таким образом, счёт стал 2−1 в серии до трёх побед в пользу «Калгари».

Следующий матч серии между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз» состоится завтра, 6 августа.

Виннипег Джетс
2:6
1:1, 1:3, 0:2
Калгари Флэймз
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