Драма русской суперзвезды НХЛ. Панарин первым едет в отпуск, повторив судьбу Овечкина

Две первые игры между «Рейнджерс» и «Каролиной» дали понять, что команде с Манхеттена еще рано думать о Кубке Стэнли. В серии с такой же молодой, но чуть более опытной, командой проявились все слабые места «синерубашечники». Стало наглядно видно, насколько это еще сырая команда при всей очевидности ее совокупного таланта. Но кто бы что ни говорил, у Дэвида Куинна были ключи к тому, чтобы если не перевернуть серию с ног на голову, то продлить ее хотя бы на матч. Имена этих ключей Брендан и Игорь.

Игорь Шестеркин с трибун наблюдал за тем, как его соотечественник Андрей Свечников заколачивает одну шайбу за другой в ворота Хенрика Лундквиста. Красивой сказки о возвращении шведского короля не вышло. «Рейнджерс» оказалось критически важно присутствие Шестеркина в раме. Не хватало команде из Нью-Йорка и агрессии в атаке, за которую весь сезон отвечал Брендан Лемье. Русский вратарь и канадский форвард вернулись в состав одновременно, когда отступать было некуда. Игорь восстановился от таинственной травмы, а Брендан отбыл дисквалификацию.

И поначалу казалось, что Шестеркину с Лемье по силам переписать ход серии. Посмотрите, что творил в воротах Царь, как зовут нашего вратаря в Америке.

Долгое время Игорь держался, казавшись неприступным. И даже пропущенная от Терявяйнена шайба не меняла расклады.

Хорош был и Лемье. Прежде всего в том, за что его так ценят. Брендан как никто другой в составе «Рейнджерс» умеет залезть под кожу и бесить, бесить, бесить. Если сам не ударит, то сделает так, чтобы его ударили. И обставит все максимально красочно. Как в случае с Джеком Гардинером: артистизма здесь столько, что хватит на поступление в театральный университет.

Лемье зарабатывал для своей команды удаления, выводил из равновесия игроков «Каролины», но со своими прямыми обязанностями как нападающий не справился. Когда ему выдался шанс убежать один на один Джеймсом Раймером, он сплоховал. Впрочем, голкипер «Каролины», который довольно неожиданно появился вместо Петера Мразека, тащил в этот вечер все и даже больше.

Единственный бросок, который позволил себе пропустить Раймер — это от Криса Крайдера в начале второго периода. Тогда как по игре, показанной в первую двадцатиминутку, «Рейнджерс» заслуживали явно большего. Парни с Бродвея вышли с совершенно другим настроем, нежели на первые два матча, но шайба категорически не шла в ворота. Хотя бросков, агрессии и креатива было в достатке.

В матче, который стал для «Рейнджерс» последним в сезоне, подопечные Куинна пропустили четыре шайбы. Четвертая влетела в пустые ворота, еще одна — от конька своего же игрока. За еще две Шестеркину тоже вряд ли стоит себя винить. А вот атака «синерубашечников» явно не выжала из себя максимум. Артемий Панарин не был худшим в своей команде, но снова не показал уровень номинанта на «Харт Трофи». Хотя Сами Ватанена в первом периоде он «раздел» мастерски.