The Hockey News: Теперь будущее за Шестеркиным
Журнал The Hockey News считает, что поражение в серии от «Каролины» подвело черту под карьерой голкипера Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс».
Журнал The Hockey News считает, что поражение в серии от «Каролины» подвело черту под карьерой голкипера Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс».
«В последнем матче «Король» мог наблюдать за происходящим только со стороны. Но и его наследник не смог ничего противопоставить сопернику: «Каролина» в третий раз подряд победила «Рейнджерс» и выбила клуб из
Хенрик Лундквист не стал причиной этих неудач. Но он проиграл дуэль Петру Мразеку в первых двух встречах. Теперь будущее за Шестеркиным. И не стоит придавать слишком большого внимания тому, что и россиянин выглядел слабее Джеймса Раймера, который прекрасно проявил себя в решающем матче.
Шестеркин сделал, что только мог, чтобы дать команде шанс зацепиться в серии. Но не получил никакой поддержки от нападения
Это конец эпохи. Неизбежный. Лундквист провел 129 матчей