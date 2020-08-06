Грандиозный провал русской звезды. Малкин отдал эффектный пас, но снова проиграл худшей команде плей-офф НХЛ

Отсутствие у Евгения Малкина голов и набранных очков по итогам двум первых матчей серии «Питтсбург» — «Монреаль» можно назвать одной из главных несправедливостей первой недели плей-офф НХЛ-2020. Русский форвард в этих играх 15 (!) раз бросал по воротам Кэри Прайса — по этому показателю он был безоговорочно лучшим в лиге. Только вот никакой пользы такая активность не принесла.

Бороться с этой несправедливостью Малкину предстояло уже в Канаде, куда серия переехала при слегка неожиданном счете 1:1. Мало кто думал, что нынешние «Канадиенс» способны оказать сколько-нибудь достойное сопротивление «Пингвинз», но они достойно выглядели в обоих встречах и вполне заслуженно забрали одну из них. А в самом начале третьей сделали заявку на еще одну сенсацию. Джек Джонсон напарил на синей линии чужой зоны, хозяева улетели в контратаку и воспользовались удивительной щедростью соперника — «Питтсбург» позволил им несколько раз добивать шайбу в ворота Мэтта Мюррея и в итоге Ши Уэбер открыл счет.

Гости тут же схватили удаление, но избежали совсем уж серьезных проблем, а следом заработали себе большинство и за минуту его реализовали. Если в предыдущих играх Малкин в форматах «5 на 4» и «5 на 3» брал инициативу на себя, то теперь решил помочь партнеру и эта идея оказалась очень дельной. Малкин вырезал удивительную по красоте передачу на Патрика Хернквиста, тому оставалось не промахнуться мимо пустого угла.

Реакция фанатов соответствовала статусу эпизода.

«Малкин — нереальный».

«Бриллиант!».

«Что за пас Малкина».

Увы, в остальном Джино был не так горяч, как в двух предыдущих матчах. За первые 40 минут он всего однажды побеспокоил самого дорого вратаря мира Прайса, а еще, кажется, немного нервничал. Об этом можно судить хотя бы по эпизоду на одном из вбрасываний, когда Малкин не очень красиво повел себя по отношению к Брендану Галлахеру, который ниже россиянина на 15 сантиметров.

Малкину точно нужно было забить, но долгое время «Питтсбургу» удавалось справляться и без его голов. Вскоре после того, как счет стал равным, Джейсон Цукер еще раз наказал «Монреаль» за нарушение правил, а когда в начале второго периода Теодорс Блюгерс вовремя накатил на ворота хозяев и удвоил преимущество «Пингвинз» могло вообще показаться, что игра сделана.

Но «Канадиенс» снова доказали, что они не так просты, как казалось до старта этого розыгрыша Кубка Стэнли. Сначала Бен Чиаро украсил этот вечер еще одним восхитительным пасом, а затем «Монреалю» помог Малкин, отправившийся в штрафной бокс. 2 минут команде Клода Жюльена не хватило, чтобы вернуться в игру, зато, как только Евгений вышел на лед, она это сделала. У русского гиганта в графе «показатель полезности» зажглась грустная цифра «-2».

Результат матча подвис, а тут у «Питтсбурга» очень некстати поплыл Мюррей. В едва ли не ключевом матче серии, при счете 3:3, классный вратарь просто не имеет права пропускать шайбы после бросков почти с нулевого угла. Тем более, когда он хорошо видит момент броска и ему никто не мешает. Но Мюррей проспал выстрел Джеффа Питри и приблизил вторую сенсацию в этом противостоянии.