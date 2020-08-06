«Колорадо» обыграл «Даллас», Наместников забросил шайбу
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» в матче группового турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для определения места посева в
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» в матче группового турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для определения места посева в
Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу «лавин». Шайбы забросили Кейл Макар (4-я минута), Йоонас Донской (16), россиянин Владислав Наместников (38) и Андре Бураковски (42). Павел Францоуз сохранил ворота в неприкосновенности, отразив все 27 бросков по своим воротам. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 36 бросков из 40.
В заключительном матче в группе «Колорадо» 8 августа встретится с «Вегасом», а «Даллас» 9 августа сыграет с «Сент-Луисом».
Сезон-2019/20 в НХЛ, прерванный