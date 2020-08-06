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10:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Колорадо» обыграл «Даллас», Наместников забросил шайбу

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» в матче группового турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для определения места посева в плей-офф.

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Источник: AP 2020

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу «лавин». Шайбы забросили Кейл Макар (4-я минута), Йоонас Донской (16), россиянин Владислав Наместников (38) и Андре Бураковски (42). Павел Францоуз сохранил ворота в неприкосновенности, отразив все 27 бросков по своим воротам. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 36 бросков из 40.

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В заключительном матче в группе «Колорадо» 8 августа встретится с «Вегасом», а «Даллас» 9 августа сыграет с «Сент-Луисом».

Сезон-2019/20 в НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновился 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне.

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Даллас Старз
0:4
0:0, 0:0, 0:0
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