«Колорадо» обыграл «Даллас», Наместников забросил шайбу

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу «лавин». Шайбы забросили Кейл Макар (4-я минута), Йоонас Донской (16), россиянин Владислав Наместников (38) и Андре Бураковски (42). Павел Францоуз сохранил ворота в неприкосновенности, отразив все 27 бросков по своим воротам. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 36 бросков из 40.