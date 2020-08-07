Овечкин потерялся без своего «оруженосца», Кузнецов чудом избежал тяжелой травмы. «Вашингтон» пока не впечатляет
У «Кэпиталс» уже два поражения в
У «Кэпиталс» уже два поражения в
Отпустил бы «Вашингтон» в Данию своего третьего центра, будь на дворе не групповой этап, созданный для распределения посева, а настоящий
Но как бы ты ни берег своих игроков. Какие бы послабления им не давал. Вероятность глупой травмы на ровном меньше не становится. В матче «Филадельфия» — «Вашингтон» такую могли получить сразу два российских игрока. Причем оба тревожных столкновения с участием наших легионеров произошли в первом периоде. Том Уилсон, известный своим крутым нравом, целенаправленно ехал «убивать» Ивана Проворова. Главный
И куда более страшная ситуация произошла под конец стартовой двадцатиминутке. Коннор Буннаман весом в 95 килограммов упал на ногу Евгению Кузнецову, заставив болельщиков «Вашингтона» прожить самые тревожные 17 минут за последние полгода. Казалось, что после такого встать и играть — нечто невообразимое. Обычно подобная картина означает только одно: гипс, несколько месяцев без хоккея и долгое восстановление. Но в данном случае Кузе сильно повезло. После перерыва он вышел на стартовое вбрасывание второго периода, будто никто и не падал ему на ногу. Вот только ничего экстраординарного Женя после этого не выдал.
Долгое время шайба Скотта Лотона была единственной в матче. Форвард «летчиков» завершил комбинацию, которая родилась из грубой ошибки Радко Гудаса.
Героем матча стал Кевин Хейз. Далеко не все считают, что он отрабатывает свои $7 с лишним миллионов. Но в отдельно взятом матче этот центральный нападающий выдал две неординарные передачи. Сначала помог одноклубникам отрыть счет, а затем выдал проникающий пас на Трэвиса Санхайма. Надо отдать должное защитнику «Флайерс»: оказавшись перед Брэйденом Холтби, он не стушевался и не стоял как завороженный. Санхайм грамотно разобрался с вратарем, но он просто не появился бы перед вратарем, не будь паса Хейза. «Вашингтону» таких нестандартных действий явно недоставало.
Третий период ровным счетом ничего не изменил. Игра «Вашингтона» в атаке
Дмитрий Ерыкалов