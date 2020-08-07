Овечкин потерялся без своего «оруженосца», Кузнецов чудом избежал тяжелой травмы. «Вашингтон» пока не впечатляет

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Раунд-робин, придуманный НХЛ, явление специфичное. Ценность победы в нем не доказана, в связи с чем команды могут себе позволить играть не в полную силу. Не то что обязательно выходить спустя рукава, но, например, беречь лидеров. Как «Вашингтон» бережет Джона Карлсона, главного претендента на «Норрс Трофи» и ключевого игрока большинства. Защитник, снабжающий передачами самого Овечкина, получил травму в контрольном матче, и с тех пор за «столичных» не играл. Вроде бы с ним ничего серьезного, но лучше перебдеть.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--be571791317210662e0b" data-vnd="be571791317210662e0b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=be571791317210662e0b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отпустил бы «Вашингтон» в Данию своего третьего центра, будь на дворе не групповой этап, созданный для распределения посева, а настоящий плей-офф? Что-то нам подсказывает, что шансы на это стремятся к нулю. А так «Кэпиталс» благословили Ларса Эллера на то, чтобы он был рядом с женой во время рождения второго ребенка. И ничего, что по возвращению ему предстоит сдать четыре отрицательных теста на коронавирус. Так Илья Ковальчук лишился напарника по звену. Эллера подменял куда более примитивный Трэвис Бойд.

Но как бы ты ни берег своих игроков. Какие бы послабления им не давал. Вероятность глупой травмы на ровном меньше не становится. В матче «Филадельфия» — «Вашингтон» такую могли получить сразу два российских игрока. Причем оба тревожных столкновения с участием наших легионеров произошли в первом периоде. Том Уилсон, известный своим крутым нравом, целенаправленно ехал «убивать» Ивана Проворова. Главный провокатор-силовик в составе «Кэпиталс» серьезно приложил защитника «Флайерс», заработал заслуженные две минуты, но Проворов, несмотря на неприятное соприкосновение лица со стеклом, удержался на ногах.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

И куда более страшная ситуация произошла под конец стартовой двадцатиминутке. Коннор Буннаман весом в 95 килограммов упал на ногу Евгению Кузнецову, заставив болельщиков «Вашингтона» прожить самые тревожные 17 минут за последние полгода. Казалось, что после такого встать и играть — нечто невообразимое. Обычно подобная картина означает только одно: гипс, несколько месяцев без хоккея и долгое восстановление. Но в данном случае Кузе сильно повезло. После перерыва он вышел на стартовое вбрасывание второго периода, будто никто и не падал ему на ногу. Вот только ничего экстраординарного Женя после этого не выдал.

Филадельфия Флайерз (Филадельфия) Все о команде

Долгое время шайба Скотта Лотона была единственной в матче. Форвард «летчиков» завершил комбинацию, которая родилась из грубой ошибки Радко Гудаса. Экс-защитник «Филадельфии» удружил своим бывшим, подарив им шайбу. Номинальные хозяева перебрасывали «Кэпиталс», чаще гостили в зоне атаки и просто были осмысленнее. То ли следствием этого преимущества команды Алена Виньо, то причиной был перевес по минутам, проведенным большинстве. Но даже когда Овечкин и Ко получали собственные шансы в неравных составах, что-то не «кликалось». Возможно, столь сильно на игре команде из столицы США сказывается отсутствие Карлсона.

Героем матча стал Кевин Хейз. Далеко не все считают, что он отрабатывает свои $7 с лишним миллионов. Но в отдельно взятом матче этот центральный нападающий выдал две неординарные передачи. Сначала помог одноклубникам отрыть счет, а затем выдал проникающий пас на Трэвиса Санхайма. Надо отдать должное защитнику «Флайерс»: оказавшись перед Брэйденом Холтби, он не стушевался и не стоял как завороженный. Санхайм грамотно разобрался с вратарем, но он просто не появился бы перед вратарем, не будь паса Хейза. «Вашингтону» таких нестандартных действий явно недоставало.

Официальный сайт НХЛ

Третий период ровным счетом ничего не изменил. Игра «Вашингтона» в атаке по-прежнему состояла из сумбура. Креативные форварды «столичных» рояль скорее таскали, чем на нем играли. Овечкин, в свою очередь, нанес всего два броска в створ, что явно ниже его повседневной нормы. Хейз и его звено при этом организовало очередную роскошную комбинацию, сделав счет 3:0. И только «мусорный» гол Трэвиса Бойда немного сгладил тягостное впечатление от игры «Кэпиталс». Прямо сейчас к полноценному плей-офф они точно не готовы.