«Вегас» обыграл «Сент-Луис» в групповом турнире НХЛ

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 6:4 (0:1, 3:3, 3:0) в пользу «Вегаса», у которого шайбы забросили Ши Теодор (27-я, 55-я минуты), Алекс Так (31, 34), Зак Уайтклауд (43) и Марк Стоун (53).