«Вегас» обыграл «Сент-Луис» в групповом турнире НХЛ
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче группового турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для определения места посева в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче группового турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для определения места посева в
Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 6:4 (0:1, 3:3, 3:0) в пользу «Вегаса», у которого шайбы забросили Ши Теодор (27-я, 55-я минуты), Алекс Так (31, 34), Зак Уайтклауд (43) и Марк Стоун (53).
У «Сент-Луиса» отличились Дэвид Перрон (5), Колтон Парайко (22, 35) и Трой Брауэр (35).
В заключительных матчах группы Западной конференции «Вегас» 8 августа сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Сент-Луис» 9 августа встретится с «Даллас Старз».
Сезон-2019/20 в НХЛ, прерванный