Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
43
Хоккей. НХЛ
01:30
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
46
Хоккей. НХЛ
6.08
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. НХЛ
6.08
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
03
Хоккей. НХЛ
6.08
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
31
Все события
Фоторепортажи
9Золотой дубль «Зенита»
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вегас» обыграл «Сент-Луис» в групповом турнире НХЛ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче группового турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для определения места посева в плей-офф.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 6:4 (0:1, 3:3, 3:0) в пользу «Вегаса», у которого шайбы забросили Ши Теодор (27-я, 55-я минуты), Алекс Так (31, 34), Зак Уайтклауд (43) и Марк Стоун (53).

Официальный сайт НХЛ
Сент-Луис Блюз (Сент-Луис)

У «Сент-Луиса» отличились Дэвид Перрон (5), Колтон Парайко (22, 35) и Трой Брауэр (35).

Вегас Голден Найтс (Парадайс)

В заключительных матчах группы Западной конференции «Вегас» 8 августа сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Сент-Луис» 9 августа встретится с «Даллас Старз».

Сезон-2019/20 в НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновился 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне.

Читайте также
Сент-Луис Блюз
4:6
0:0, 0:0, 0:0
Вегас Голден Найтс
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Кардиолог назвала семь признаков скорого инсульта
Те же лица. «Локомотив» и «Зенит» разыграют Суперкубок России
Овечкин потерялся без «оруженосца». «Вашингтон» не впечатляет
«Севилья» хороша. «Вулверхэмптон» играет в ЛЕ уже 378 дней
Олейник оценил предстоящий поединок с плюнувшим в его еду бойцом
Клубы ждут зрителей. Сколько фанатов смогут принять стадионы РПЛ
«Калгари» вышел в 1/4 финала Западной конференции Кубка Стэнли
Экс-клуб Панарина и Бобровского спасся с 0:3 и добил «Торонто»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь