«Айлендерс» выбили «Флориду» Бобровского из плей-офф НХЛ
ТАСС, 7 августа. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Флориду» со счетом 5:1 в четвертом матче серии предварительного раунда
ТАСС, 7 августа. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Флориду» со счетом 5:1 в четвертом матче серии предварительного раунда
В составе «Айлендерс» шайбы забросили Энтони Бовилье (12-я и 16-я минуты), Брок Нельсон (29), Мэтью Барзал (51) и
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов не сумел набрать очков, голкипер команды Сергей Бобровский сделал 33 сейва. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 броска.
«Айлендерс» выиграли серию со счетом 3−1 и пробились в 1/8 финала Кубка Стэнли, соперник определится позднее. Ранее от Восточной конференции в 1/8 финала вышла «Каролина», обыгравшая «Нью-Йорк Рейнджерс» (3−0). В Западной конференции дальнейшее участие в
Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.