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7 августа, источник: ТАСС

«Айлендерс» выбили «Флориду» Бобровского из плей-офф НХЛ

ТАСС, 7 августа. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Флориду» со счетом 5:1 в четвертом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто при пустых трибунах.

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Источник: AP 2020

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Энтони Бовилье (12-я и 16-я минуты), Брок Нельсон (29), Мэтью Барзал (51) и Жан-Габриэль Пажо (58). За «Флориду» отличился Майк Хоффман (19).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов не сумел набрать очков, голкипер команды Сергей Бобровский сделал 33 сейва. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 броска.

Национальная Хоккейная Лига

«Айлендерс» выиграли серию со счетом 3−1 и пробились в 1/8 финала Кубка Стэнли, соперник определится позднее. Ранее от Восточной конференции в 1/8 финала вышла «Каролина», обыгравшая «Нью-Йорк Рейнджерс» (3−0). В Западной конференции дальнейшее участие в плей-офф себе обеспечил «Калгари», который был сильнее «Виннипега» (3−1). «Флорида» стала одним из претендентов на первый номер драфта НХЛ 2020 года, потому что обладателем первого пика будет один из восьми клубов, который завершит участие в розыгрыше плей-офф после предварительного раунда.

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Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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