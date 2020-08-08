«Аризона» обыграла «Нэшвилл» и вышла в основной этап плей-офф НХЛ

Источник: AFP 2020

В составе победителей шайбы забросили Михаэль Грабнер (18-я минута), Фил Кессел (22), Джордан Истерли (45), Брэд Ричардсон (66), у проигравших отличились Мэтт Дюшен (25), Виктор Арвидссон (29) и Филип Форсберг (60).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03670e78301f1082203" data-vnd="c03670e78301f1082203" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03670e78301f1082203" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до трех побед — 3−1, «Аризона» вышла в основной этап Кубка Стэнли. Команда одержала первую победу в серии плей-офф с 2012 года, когда достигла финала Западной конференции. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин заявлен за команду на плей-офф, но не провел ни одного матча в серии.

Официальный сайт НХЛ

Ранее в 1/8 финала Кубка Стэнли пробились «Каролина», «Калгари» и «Айлендерс». «Нэшвилл», наряду с еще семью неудачниками предварительного раунда, будет претендовать на первый номер драфта-2020, лотерея состоится 10 августа.

Национальная Хоккейная Лига Все о турнире

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.