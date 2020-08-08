Громкий провал русской суперзвезды. Малкин вылетел из плей-офф, не забив ни гола самой слабой команде
«Монреаль» сенсационно прошел «Питтсбург».
«Монреаль» сенсационно прошел «Питтсбург».
Наверное, впервые в своей карьере Сидни Кросби предстояло играть в свой день рождения. 7 августа капитану «Питтсбурга» исполнилось 33 года. Праздник пришлось отложить, потому что днем его ждала решающая битва с «Монреалем». Еще одно поражение и «Пингвинз» едут домой, даже не выйдя в полноценный
На первых минутах «Пенс» реально летали по льду. Малкин сразу же понесся вперед, Кросби одним из первых нанес бросок по воротам соперника. «Пингвины» были очень заряжены на игру, и за первую половину периода «Канадиенс» смогли нанести лишь два броска. Моментов у ворот Прайса было гораздо больше, но самого дорого вратаря мира оказалось не так просто пробить. Не зря Малкин накануне заявил, что Кэри сейчас лучший голкипер мира. У канадца впечатляющая статистика в этой серии — 93,7% отраженных бросков. Любопытно, что Прайс всегда сильно начинает сезон, а хоккей в августе гораздо ближе к октябрьскому (когда стартует регулярка), чем к весеннему (когда идет плей-офф). У «Питтсбурга» на четвертую встречу в воротах появился Тристан Джерри. Мюррей за три матча пропустил восемь шайб и, по всей видимости, разочаровал тренерский штаб.
Первый период в целом вышел успешным для команды Салливана. Правда, удаление получил Малкин. Но у «Монреаля» с большинством в этом сезоне вообще не идет — ничего при численном преимущество «Канадиенс» не создали. А вот после перерыва на лед вышли словно другие команды. От задора и активности «пингвинов» не осталось и следа. Игра стала очень вялой и вязкой. За 20 минут игрового времени соперники нанесли лишь 11 бросков на двоих. Отвратительно выглядел «Питтсбург» в большинстве — 0 бросков и 0 моментов. Реальный шанс забить был у Кросби в равных составах, но и тут не получилось. А больше и вспомнить было нечего.
В начале третьего периода Джерри спасла штанга от Байрона. Если бы «Пенс» пропустили, то вернуться в игру с таким Прайсом было бы почти невозможно. Чтобы побеждать, надо было забивать. Этим активно и занималась команда. Второе большинство за встречу получилось гораздо лучше, но тоже закончилось без голов. Ни Малкин, ни Кросби не могли расколдовать ворота «Монреаля». Евгению так и не суждено было забросить ни одной шайбы в этой серии.
Лишь за четыре минуты до конца основного времени счет в матче был открыт. Байрон, который чуть не забил ранее, шикарно объехал защитников «Пингвиз» и
Да. Это поражение стало не просто завершением
Правда, хронить «Пенс»
Дарья Тубольцева