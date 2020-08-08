Громкий провал русской суперзвезды. Малкин вылетел из плей-офф, не забив ни гола самой слабой команде

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Наверное, впервые в своей карьере Сидни Кросби предстояло играть в свой день рождения. 7 августа капитану «Питтсбурга» исполнилось 33 года. Праздник пришлось отложить, потому что днем его ждала решающая битва с «Монреалем». Еще одно поражение и «Пингвинз» едут домой, даже не выйдя в полноценный плей-офф. Такого с командой не случалось с сезона 2005/06. Вряд ли перспектива заполучить Лафренье (первого номера драфта) скрасит эту неудачу, так что команда из Пенсильвании вышла с бешеной мотивацией на лед.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03670e78301f1082203" data-vnd="c03670e78301f1082203" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03670e78301f1082203" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На первых минутах «Пенс» реально летали по льду. Малкин сразу же понесся вперед, Кросби одним из первых нанес бросок по воротам соперника. «Пингвины» были очень заряжены на игру, и за первую половину периода «Канадиенс» смогли нанести лишь два броска. Моментов у ворот Прайса было гораздо больше, но самого дорого вратаря мира оказалось не так просто пробить. Не зря Малкин накануне заявил, что Кэри сейчас лучший голкипер мира. У канадца впечатляющая статистика в этой серии — 93,7% отраженных бросков. Любопытно, что Прайс всегда сильно начинает сезон, а хоккей в августе гораздо ближе к октябрьскому (когда стартует регулярка), чем к весеннему (когда идет плей-офф). У «Питтсбурга» на четвертую встречу в воротах появился Тристан Джерри. Мюррей за три матча пропустил восемь шайб и, по всей видимости, разочаровал тренерский штаб.

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Первый период в целом вышел успешным для команды Салливана. Правда, удаление получил Малкин. Но у «Монреаля» с большинством в этом сезоне вообще не идет — ничего при численном преимущество «Канадиенс» не создали. А вот после перерыва на лед вышли словно другие команды. От задора и активности «пингвинов» не осталось и следа. Игра стала очень вялой и вязкой. За 20 минут игрового времени соперники нанесли лишь 11 бросков на двоих. Отвратительно выглядел «Питтсбург» в большинстве — 0 бросков и 0 моментов. Реальный шанс забить был у Кросби в равных составах, но и тут не получилось. А больше и вспомнить было нечего.

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В начале третьего периода Джерри спасла штанга от Байрона. Если бы «Пенс» пропустили, то вернуться в игру с таким Прайсом было бы почти невозможно. Чтобы побеждать, надо было забивать. Этим активно и занималась команда. Второе большинство за встречу получилось гораздо лучше, но тоже закончилось без голов. Ни Малкин, ни Кросби не могли расколдовать ворота «Монреаля». Евгению так и не суждено было забросить ни одной шайбы в этой серии.

Лишь за четыре минуты до конца основного времени счет в матче был открыт. Байрон, который чуть не забил ранее, шикарно объехал защитников «Пингвиз» и из-за ворот отдал голевой пас на Лехконена. Джерри ничего не мог поделать. Означал ли это конец для «Питтсбурга»?

Официальный сайт НХЛ

Да. Это поражение стало не просто завершением плей-офф для команды, которая за последние 12 лет трижды выигрывала Кубок Стэнли. Оно еще раз подтвердило, что время Кросби и Малкина, какими они крутыми не оставались, безвозвратно уходит. Год назад «пингвины» вылетели в первом раунде от «Айлендерс» 0−4. Сейчас неудача куда более серьезная, ведь «Монреаль» по итогам регулярного чемпионата шел на 12-м месте (!) на Востоке и вообще не расценивался как претендент на плей-офф. Но в НХЛ случается все.

Правда, хронить «Пенс» все-таки не стоит. У них остается шанс забрать первый драфт-пик. А с Лафренье в составе можно будет в ближайшие годы и замахнуться на успех.