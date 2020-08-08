«Чикаго» преодолел предварительный раунд плей-офф НХЛ, победив «Эдмонтон»

Источник: AP 2020

В составе победителей голами отметились Брэндон Саад (6-я минута), Мэттью Хаймор (8) и Доминик Кубалик (49). У проигравших отличились Джош Арчибальд (1) и Райан Нюджент-Хопкинс (23).

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«Чикаго» выиграл серию со счетом 3−1. Клуб стал шестой командой, преодолевшей предварительный раунд. Ранее в следующую стадию вышли «Каролина», «Калгари», «Нью-Йорк Айлендерс», «Аризона» и «Монреаль».

Официальный сайт НХЛ

До пятого матча дошло противостояние «Коламбуса» и «Торонто». «Коламбус» вел по ходу четвертой встречи со счетом 3:0 (одну из шайб забросил российский защитник Владислав Гавриков), но в итоге уступил в овертайме — 3:4. Теперь в серии установилось равенство (2−2). Заключительная встреча пройдет 9 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.