«Ванкувер» вышел в ¼ финала Западной конференции Кубка Стэнли

Источник: AFP 2020

В составе «Ванкувера» отличились Таннер Пирсон (13-я минута), Брэндон Саттер (28), Куинн Хьюз (29), Бо Хорват (55), победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Кристофер Танев. У «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Люк Кунин (3), Эрик Стаал (14), Джоэл Эрикссон (26) и Нико Штурм (40). Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Ванкувера».

Официальный сайт НХЛ

«Ванкувер» стал седьмой командой, которая преодолела предварительный раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее подобного достижения добились «Каролина», «Калгари», «Нью-Йорк Айдендерс», «Аризона», «Чикаго» и «Монреаль». Четвертьфинал Западной конференции стартует 11 августа. Своего соперника «Ванкувер» узнает по итогам мини-турнира, в котором принимают участие «Сент-Луис», «Вегас», «Даллас» и «Колорадо».

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.