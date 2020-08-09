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09:00 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» сыграет с «Чикаго» в 1/8 финала Кубка Стэнли, «Колорадо» — c «Аризоной»

ТАСС, 9 августа. «Вегас» обыграл «Колорадо» в овертайме со счетом 4:3 в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (22-я минута, 44-я минута — буллит), Николя Руа (33) и Алекс Так (65). У проигравших отличились Натан Маккиннон (27), Йоонас Донской (35) и Джей Ти Комфер (59).

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров, а также нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Западной конференции также участвуют «Сент-Луис» и «Даллас», которые еще не набрали очков и проведут свой матч 9 августа (начало — в 22:00 мск). «Вегас» набрал после трех матчей шесть очков и обеспечил себе первое место в турнире, его соперником по ¼ финала Западной конференции станет «Чикаго», который победил «Эдмонтон» в серии предварительного раунда плей-офф и получил 12-й номер посева. «Колорадо» с пятью очками стал вторым в мини-турнире и сыграет в ¼ финала Западной конференции с «Аризоной», обыгравшей «Нэшвилл» в серии квалификационного раунда плей-офф и получившей 11-й посев.

Вегас Голден Найтс (Парадайс)

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

Колорадо Эвеланш (Денвер)

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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3:4
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