«Вегас» сыграет с «Чикаго» в 1/8 финала Кубка Стэнли, «Колорадо» — c «Аризоной»
ТАСС, 9 августа. «Вегас» обыграл «Колорадо» в овертайме со счетом 4:3 в матче
ТАСС, 9 августа. «Вегас» обыграл «Колорадо» в овертайме со счетом 4:3 в матче
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (22-я минута, 44-я минута — буллит), Николя Руа (33) и Алекс Так (65). У проигравших отличились Натан Маккиннон (27), Йоонас Донской (35) и Джей Ти Комфер (59).
Защитник «Колорадо» Никита Задоров, а также нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.
В круговом
Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.