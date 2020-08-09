«Вегас» сыграет с «Чикаго» в 1/8 финала Кубка Стэнли, «Колорадо» — c «Аризоной»

Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (22-я минута, 44-я минута — буллит), Николя Руа (33) и Алекс Так (65). У проигравших отличились Натан Маккиннон (27), Йоонас Донской (35) и Джей Ти Комфер (59).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--05b5e3a98bfa6230bd1a" data-vnd="05b5e3a98bfa6230bd1a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=05b5e3a98bfa6230bd1a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров, а также нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Западной конференции также участвуют «Сент-Луис» и «Даллас», которые еще не набрали очков и проведут свой матч 9 августа (начало — в 22:00 мск). «Вегас» набрал после трех матчей шесть очков и обеспечил себе первое место в турнире, его соперником по ¼ финала Западной конференции станет «Чикаго», который победил «Эдмонтон» в серии предварительного раунда плей-офф и получил 12-й номер посева. «Колорадо» с пятью очками стал вторым в мини-турнире и сыграет в ¼ финала Западной конференции с «Аризоной», обыгравшей «Нэшвилл» в серии квалификационного раунда плей-офф и получившей 11-й посев.

Вегас Голден Найтс (Парадайс) Все о команде

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

Колорадо Эвеланш (Денвер) Все о команде