Василевский: «Тампа» готова к матчам первого раунда плей-офф НХЛ
ТАСС, 9 августа. Игроки «Тампы» находятся в хорошей форме и готовы к матчам первого раунда
ТАСС, 9 августа. Игроки «Тампы» находятся в хорошей форме и готовы к матчам первого раунда
В ночь на воскресенье «Тампа» проиграла «Филадельфии» со счетом 1:4 в матче
«Я считаю, что мы находимся в хорошей форме и готовы к первому раунду, — сказал Василевский. — Уверен, что поражение сегодня — это хорошо. Мы не хотим себя чувствовать так же комфортно, как в прошлом году. Без сомнений, в первом раунде мы будем играть с большой отдачей».
В четвертьфинале