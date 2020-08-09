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12:03 (мск), источник: ТАСС

Василевский: «Тампа» готова к матчам первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 9 августа. Игроки «Тампы» находятся в хорошей форме и готовы к матчам первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

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Источник: AP 2020

В ночь на воскресенье «Тампа» проиграла «Филадельфии» со счетом 1:4 в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф.

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Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

«Я считаю, что мы находимся в хорошей форме и готовы к первому раунду, — сказал Василевский. — Уверен, что поражение сегодня — это хорошо. Мы не хотим себя чувствовать так же комфортно, как в прошлом году. Без сомнений, в первом раунде мы будем играть с большой отдачей».

В четвертьфинале плей-офф Западной конференции «Тампа» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Коламбус» (счет в серии до трех побед — 2−2), их матч пройдет в ночь на понедельник.

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