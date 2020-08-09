Василевский: «Тампа» готова к матчам первого раунда плей-офф НХЛ

«Я считаю, что мы находимся в хорошей форме и готовы к первому раунду, — сказал Василевский. — Уверен, что поражение сегодня — это хорошо. Мы не хотим себя чувствовать так же комфортно, как в прошлом году. Без сомнений, в первом раунде мы будем играть с большой отдачей».