«Вашингтон» победил «Бостон» и сыграет с «Айлендерс» в 1/8 финала плей-офф НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (20-я минута) и Том Уилсон (43), у проигравших отличился Джейк Дебраск (51). В эпизоде со вторым голом «Вашингтона» результативной передачей отметился российский форвард Илья Ковальчук.

Национальная Хоккейная Лига Все о турнире

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Восточной конференции также участвовали «Тампа» и «Филадельфия». Первое место заняла «Филадельфия», второй стала «Тампа», третьим — «Вашингтон», четвертым — «Бостон». «Вашингтон» в 1/8 финала Кубка Стэнли встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон» — с «Каролиной». Соперник «Филадельфии» определился ранее, им стал «Монреаль», а «Тампа» сыграет с победителем серии до трех побед между «Торонто» и «Коламбусом», счет в серии — 2−2.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.