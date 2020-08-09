«Вашингтон» победил «Бостон» и сыграет с «Айлендерс» в 1/8 финала плей-офф НХЛ
ТАСС, 9 августа. «Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» со счетом 2:1 в заключительном, третьем матче
ТАСС, 9 августа. «Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» со счетом 2:1 в заключительном, третьем матче
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (20-я минута) и Том Уилсон (43), у проигравших отличился Джейк Дебраск (51). В эпизоде со вторым голом «Вашингтона» результативной передачей отметился российский форвард Илья Ковальчук.
В круговом
Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.