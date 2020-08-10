«Даллас» победил «Сент-Луис» и сыграет с «Калгари» в 1/8 финала плей-офф НХЛ

Источник: AP 2020

В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился Джо Павелски (60-я минута), у «Сент-Луиса» отличился Роберт Томас (4). Автором победного буллита стал российский форвард Денис Гурьянов. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил все три броска в послематчевой серии, в том числе от Владимира Тарасенко.

Официальный сайт НХЛ

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Западной конференции также участвовали «Вегас» и «Колорадо». Первое место занял «Вегас», вторым стал «Колорадо», третьим — «Даллас», четвертым — «Сент-Луис». «Даллас» в первом раунде Кубка Стэнли встретится с «Калгари», «Сент-Луис» — с «Ванкувером». Соперники «Вегаса» и «Колорадо» определились ранее, ими стали «Чикаго» и «Аризона» соответственно.

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Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) Все о команде

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы. Они провели круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.