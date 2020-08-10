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08:55 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» победил «Сент-Луис» и сыграет с «Калгари» в 1/8 финала плей-офф НХЛ

ТАСС, 10 августа. «Даллас» в серии буллитов одержал победу над «Сент-Луисом» со счетом 2:1 в заключительном, третьем матче мини-турнира в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

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Источник: AP 2020

В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился Джо Павелски (60-я минута), у «Сент-Луиса» отличился Роберт Томас (4). Автором победного буллита стал российский форвард Денис Гурьянов. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил все три броска в послематчевой серии, в том числе от Владимира Тарасенко.

Официальный сайт НХЛ
Даллас Старз (Даллас)

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Западной конференции также участвовали «Вегас» и «Колорадо». Первое место занял «Вегас», вторым стал «Колорадо», третьим — «Даллас», четвертым — «Сент-Луис». «Даллас» в первом раунде Кубка Стэнли встретится с «Калгари», «Сент-Луис» — с «Ванкувером». Соперники «Вегаса» и «Колорадо» определились ранее, ими стали «Чикаго» и «Аризона» соответственно.

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Сент-Луис Блюз (Сент-Луис)

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы. Они провели круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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