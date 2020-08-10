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10:10 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Хоккеист «Миннесоты» Капризов получил рабочую визу и в понедельник вылетит в США

ТАСС, 10 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов получил американскую рабочую визу и в понедельник вылетит в США. Об этом сообщает в Twitter журналист портала The Athletic Майкл Руссо.

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Источник: РИА "Новости"

«Кирилл Капризов получил рабочую визу США и завтра вылетает в Миннесоту, чтобы посетить расположение команды. Это будет его первая поездка в Миннесоту и вторая в Северную Америку», — написал Руссо.

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Капризов подписал двухлетний контракт новичка с «Миннесотой» 13 июля. Он сможет сыграть за команду со следующего сезона. «Миннесота» в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ проиграла «Ванкуверу» и завершила борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне.

Национальная Хоккейная Лига

Нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении последних трех сезонов он выступал в КХЛ за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером лиги. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

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