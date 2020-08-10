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10:17 (мск), источник: ТАСС

Определились все пары 1/8 финала плей-офф НХЛ

ТАСС, 10 августа. «Коламбус» обыграл «Торонто» со счетом 3:0 в решающем пятом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (7-я минута), Лиам Фуди (52) и Ник Фолиньо (60). Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 20 минут 13 секунд. Нападающий «Торонто» Илья Михеев отыграл 10 минут 28 секунд. Российские хоккеисты не отметились результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Коламбус» выиграл серию до трех побед со счетом 3:2 и стал последним участником 1/8 финала плей-офф НХЛ.

Национальная Хоккейная Лига
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В четвертьфинале плей-офф Восточной конференции «Коламбус» сыграет с «Тампой», «Филадельфия» — с «Монреалем», «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон» — с «Каролиной». В Западной конференции пройдут серии между «Вегасом» и «Чикаго», «Колорадо» и «Аризоной», «Далласом» и «Калгари», «Сент-Луисом» и «Ванкувером». Серии будут проходить до четырех побед, первыми в борьбу вступят «Коламбус» и «Тампа», которые сыграют 11 августа, начало — 22:00 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы. Они провели круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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