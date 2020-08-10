Определились все пары 1/8 финала плей-офф НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (7-я минута), Лиам Фуди (52) и Ник Фолиньо (60). Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 20 минут 13 секунд. Нападающий «Торонто» Илья Михеев отыграл 10 минут 28 секунд. Российские хоккеисты не отметились результативными действиями.

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«Коламбус» выиграл серию до трех побед со счетом 3:2 и стал последним участником 1/8 финала плей-офф НХЛ.

Национальная Хоккейная Лига Все о турнире

В четвертьфинале плей-офф Восточной конференции «Коламбус» сыграет с «Тампой», «Филадельфия» — с «Монреалем», «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон» — с «Каролиной». В Западной конференции пройдут серии между «Вегасом» и «Чикаго», «Колорадо» и «Аризоной», «Далласом» и «Калгари», «Сент-Луисом» и «Ванкувером». Серии будут проходить до четырех побед, первыми в борьбу вступят «Коламбус» и «Тампа», которые сыграют 11 августа, начало — 22:00 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы. Они провели круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.