Суперсенсация в плей-офф НХЛ. Бывшая команда Панарина и Бобровского добила звездный «Торонто», не пропустив ни гола

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В отличии от «Раунда Робина», который получился на редкость неинтересным и даже скучным из-за отсутствия мотивации у его участников, плей-ин возобновленного сезона Национальной хоккейной лиги вряд ли кого-то разочаровал. Рубка за место в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли удалась на славу, в первую очередь благодаря непредсказуемым результатам. Андердоги совсем не жалели фаворитов и в итоге многие из тех, кого хоронили до старта серий, пошли дальше.

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Ну, а настоящим украшением плей-ин стало противостояние «Торонто» и «Коламбуса». Здесь тоже сразу запахло суперсенсацией — «Блю Джекетс», потерявшие прошлым летом своих лидеров Сергея Бобровского, Артемия Панарина и Мэтта Дюшена, сначала забрали у звездного оппонента первый матч, а затем еще и третий. Но «Мэйпл Лифс» оба раза возвращались, в том числе при помощи сумасшедшего камбэка со счета 0:3, занявшего у них всего 5 минут. Эта дуэль была наполнена удивительными событиями и точно стала самым ярким хоккейным событием августа 2020-го. Чего стоит одна раскладка того, в какой очередности соперники забивали голы! Обычная серия такими странностями похвастаться не может.

Идеально, с точки зрения интриги, начался и решающий пятый матч. Казалось, что после обидно упущенной в предыдущей игре победы «Коламбус» может сдуться и не собраться на еще одну битву. Но главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла справился и с этой задачей. На лед его хоккеисты вышли привычно мобилизованными и на 7-й минуте повели. Защитник Зак Веренски даже не бросил, а набросил от синей линии, дальше за него все сделал коллега Тайсон Бэрри, идеально подправивший шайбу в ворота. Если бы счет открыл «Торонто», точно было бы не так интересно.

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С этого момента началась длинная погоня «Торонто» за соперником и убегающим первым раундом плей-офф. Затянулась она, во-первых, потому что Торторелла угадал с вратарем — он сделал ставку на финна Йоонаса Корписала, который стоял стеной.

Во-вторых, «Мэйпл Лифс» порою очень отчаянно не везло. Джон Таварес не попал по совершенно пустому углу, в другом эпизоде у него же и Остона Мэттьюса одновременно сломались клюшки и канадскому клубу приходилось обороняться в три полноценных хоккеиста, позже неудачно сгруппировался при силовом приеме от соперника Бэрри и не смог продолжить матч. Попрощавшись с удачей на финише первого матча, «Коламбус» смог вернуть ее себе в самый важный момент.

Так продолжалось до середины третьего периода — Корписало подтаскивал, его партнеры терпели, а хоккеисты «Торонто» не могли достать из себя нужные для камбэка силы и эмоции. Зато их достал 20-летний форвард «Коламбуса» Лайэм Фоуди, для которого это был всего лишь 5 матч в лучшей лиге мира. «Мэйпл Лифс» бросили канадца одного в своей зоне, тот подобрался к воротам и бросил с очень острого угла — Фредерик Андерсен повторил недавнюю ошибку Сергея Бобровского. Да, это было только 2:0, а не 3:0, как двумя днями ранее, но в еще один подвиг от команды Шелдона Кифа отчего-то не верилось.

Официальный сайт НХЛ

Подвига и не случилось — звезды «Торонто» ничего не смогли сделать с очень уступающим им на бумаге соперником и вылетели из битвы за серебряную чашку еще до первого раунда плей-офф. Безкубковая серия «Мэйпл Лифс» таким образом растянулась на 53 года — настоящее проклятие. Ну, а русский защитник Владислав Гавриков, Тоторелла, Корписала и вся банда из штата Огайо сенсационно, но заслуженно идут дальше — там их ждет «Тампа», которую, «Блю Джекетс» уже выносили в прошлом плей-офф. Готовы ли они снова прыгнуть выше головы? Панарин, Бобровский и Дюшен, как и мы с вами, совсем скоро узнают ответ на этот вопрос из телетрансляций — для этих парней, в отличии от их бывшей команды, сезон уже закончен.