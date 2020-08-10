Вылет хозяев и множество сенсаций. Завершился предварительный раунд плей-офф НХЛ

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Серия между «Торонто» и «Коламбусом» проходила по непредсказуемому сценарию. В двух первых встречах команды обменялись «сухими» победами: «Коламбус» выиграл со счетом 2:0, «Торонто» — 3:0. По ходу третьей встречи канадская команда вела со счетом 3:0, но уступила в овертайме (3:4), хет-триком отметился форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа. Свой весомый вклад в успех внес и латвийский вратарь Элвис Мерзликин, вышедший на лед после третьей пропущенной шайбы.

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В четвертой же встрече «Коламбус» за шесть минут до окончания третьего периода вел с разницей в три шайбы, но «Торонто» сумел перевести встречу в овертайм, где добился победы (4:3). Перед решающей встречей Мерзликин получил травму, и тренерский штаб «Коламбуса» снова был вынужден сделать ставку на Йоонаса Корписало. Финский голкипер «Коламбуса» стал главным героем матча, отразив все 33 броска. «Торонто» не может одержать победу в серии плей-офф с 2004 года.

Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли остались привычные 16 команд, все последующие серии пройдут до четырех побед. Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. В конце мая было принято решение досрочно завершить регулярный чемпионат и возобновить сезон матчами за Кубок Стэнли. В розыгрыше стартовали 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент остановки сезона.

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы и провели круговой турнир для определения номера посева. Другие 16 клубов сыграли серии до трех побед за право попасть в четвертьфинал конференции. Все встречи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах, команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а Восточной — в Торонто. Решающая серия за Кубок Стэнли пройдет в Эдмонтоне.

Лига предприняла беспрецедентные меры безопасности. Все команды живут на территории, которая охватывает арены и гостиницы, в полной самоизоляции. Ежедневно хоккеисты сдают тесты на коронавирусную инфекцию, с момента начала плей-офф все они показали отрицательные результаты.

Малкин, Панарин и Бобровский закончили сезон

Наибольший интерес у российских болельщиков вызывала серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной». В ней друг другу противостояли лучший российский бомбардир регулярного чемпионата и претендент на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата) Артемий Панарин и лучший российский молодой игрок сезона 20-летний Андрей Свечников. «Каролина» в досрочно завершившемся регулярном чемпионате заняла шестое место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» — 11-е. Команда из Нью-Йорка ударно провела вторую половину чемпионата, поэтому явного фаворита перед началом серии, казалось, не было.

Однако противостояние стало единственным, где победитель определился за минимальное количество игр. «Каролина» одержала три победы подряд (3:2, 4:1, 4:1). Свечников забросил три шайбы и сделал две голевые передачи, став одним из главных героев противостояния вместе со своим партнером по звену финном Себастьяном Ахо (3+5).

Все свои голы Свечников забил во второй встрече и вошел в историю клуба как первый игрок, забросивший за «Каролину» три шайбы в плей-офф в одном матче. До этого последний раз российский хоккеист делал хет-трик в матче на вылет в НХЛ 18 апреля 2015 года, когда Владимир Тарасенко в составе «Сент-Луиса» забил три гола в ворота «Миннесоты» (4:1). Свечников стал десятым игроком не старше 21 года, сумевшим забросить не меньше двух шайб в матче плей-офф НХЛ.

В составе «Рейнджерс» по ходу серии не нашлось лидера, не стал им и Панарин, который забросил одну шайбу при одной голевой передаче. Единственный гол россиянин забил во второй встрече, когда его команда имела на льду на двух игроков больше. Другой российский форвард Павел Бучневич результативными действиями не отметился. Голкипер Игорь Шестеркин, вытеснивший по ходу регулярного чемпионата из состава Хенрика Лундквиста, пропустил два первых матча из-за повреждения.

Самую большую сенсацию предварительного раунда сотворил «Монреаль». Канадская команда, занявшая 12-е место в Восточной конференции, в четырех матчах выбила из борьбы «Питтсбург». Главным героем серии стал вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 94,7% бросков и не пропустивший ни одной шайбы в четвертой игре противостояния (2:0). Еще одной важной фигурой стал защитник Джефф Питри, забросивший победные шайбы в первой и третьей встречах (3:2 в овертайме, 4:3). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин серию провалил, отметившись одной голевой передачей и заработав показатель полезности «-3».

Серия между «Айлендерс» и «Флоридой» была интересна противостоянием российских вратарей Семена Варламова и Сергея Бобровского. «Островитяне» одержали победу в четырех матчах во многом благодаря удачной игре Варламова, отразившего 93,2% бросков. Для Бобровского, подписавшего в прошлом году самый крупный контракт в истории «Флориды» (он зарабатывает $10 млн в год при семилетнем контракте), первый сезон в составе клуба получился неудачным, россиянин не лучшим образом действовал в регулярном чемпионате, а в плей-офф, проведя на хорошем уровне три первые встречи, в заключительном матче свою команду не выручал. Не помог «Флориде» и российский форвард Евгений Дадонов, не забросивший ни одной шайбы при одной голевой передаче.

Опыт сильнее молодости

В Западной конференции также не обошлось без неожиданностей. Команды, занявшие 11-е и 12-е места в регулярном чемпионате, сумели выиграть в своих противостояниях. Причем «Аризона», победившая в четырех матчах «Нэшвилл», впервые одержала победу в серии плей-офф с сезона-2011/12, когда команда еще выступала под названием «Финикс».

Серия пятой команды регулярного чемпионата «Эдмонтона» с «Чикаго» (12-е место) рассматривалась через призму противостояния молодых звезд с опытными хоккеистами. Связка Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля («Эдмонтон») противодействовала трехкратным обладателям Кубка Стэнли Джонатану Тэйвзу и Патрику Кейну («Чикаго»). Лидеры команд продемонстрировали свой высокий уровень. Форварды «Эдмонтона» набрали на двоих 15 очков, а нападающие «Чикаго» — 11.

За счет большей глубины состава и лучшей помощи остальных партнеров по команде «Чикаго» добился победы в серии со счетом 3−1.

Хорошо выглядел 19-летний Кирби Дак (1+4) и Доминик Кубалик (3+3). Чешский форвард, который претендует на приз лучшему новичку сезона, в первом матче серии набрал 5 (2+3) очков и установил новый рекорд результативности в матче плей-офф для новичка «Чикаго». После вылета «Эдмонтона» из трех претендентов на «Харт Трофи» в розыгрыше Кубка Стэнли остался только Натан Маккиннон из «Колорадо».

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«Виннипег» выглядел небольшим фаворитом перед началом серии с «Калгари». Однако команду бывшего главного тренера магнитогорского «Металлурга» Пола Морриса настигла череда травм. В первой встрече из строя выбыли и лидеры команды — капитан Марк Шайфли и Патрик Лайне. В результате «Виннипег» уступил в серии со счетом 1−3.

В плей-офф в составе «Виннипега» хорошо смотрелся российский защитник Дмитрий Куликов. 29-летний хоккеист не всегда попадал в состав команды на матчи регулярного чемпионата, а в плей-офф провел все игры и даже выходил в первой паре, отметившись двумя голевыми передачами.

В другом противостоянии Западной конференции «Ванкувер» в четырех матчах выбил из борьбы за Кубок Стэнли «Миннесоту», за которую в следующем сезоне будет выступать российский нападающий Кирилл Капризов. В этой серии здорово смотрелись вратари обеих команд. И Якоб Маркстрём («Ванкувер»), и Алекс Стэлок («Миннесота») провели по одному матчу «на ноль».

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Овечкин после рестарта не забивает

В круговом турнире, который определял номера посева лучших команд регулярного чемпионата, накал борьбы был не такой серьезный. Все коллективы старались набрать форму и сохранить силы для решающих матчей, поэтому делать выводы по ним пока преждевременно. Интересно, что занявшие первые места в конференциях по итогам регулярного чемпионата «Бостон» и «Сент-Луис» проиграли все три матча и получили четвертый номер посева. Выиграли же свои группы «Вегас», ставший в «регулярке» третьим на Западе, и «Филадельфия», занявшая четвертое место на Востоке.

Невыразительно провел свои матчи и «Вашингтон». Выигравший девятый в карьере приз лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата Александр Овечкин не забросил ни одной шайбы. Его партнер по звену Евгений Кузнецов отметился голом, а Илья Ковальчук отдал результативную передачу.

«Столичные» проиграли два матча из трех и в четвертьфинале Восточной конференции сыграют с «Айлендерс», который тренирует Барри Тротц. Именно под его руководством «Вашингтон» в сезоне-2017/18 выиграл свой первый в истории Кубок Стэнли. Команда из столицы США перед стартом плей-офф из-за травмы до конца сезона потеряла российского вратаря Илью Самсонова. Не играл на групповом этапе и ведущий защитник при игре в большинстве Джон Карлсон.

Не без потерь прошел групповой этап и второй фаворит Восточной конференции «Тампа». В заключительном матче с «Филадельфией» (1:4) лед из-за травмы был вынужден покинуть защитник первой пары Виктор Хедман. По-прежнему не вернулся в строй капитан команды Стивен Стэмкос, ожидается, что канадский форвард сможет помочь коллективу в плей-офф. Вратарь Андрей Василевский провел все три матча, а Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей.

Как и в прошлом сезоне, «Тампа» в четвертьфинале конференции сыграет с «Коламбусом». Тогда «Молнии» считались явными фаворитами противостояния, но уступили в серии с сухим счетом. В других четвертьфинальных парах Восточной конференции «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», а «Бостон» — с «Каролиной». На Западе «Вегас» встретится с «Чикаго», «Колорадо» сыграет с «Аризоной», «Даллас» — с «Калгари», а «Сент-Луис» — с «Ванкувером».

В состав обладателей Кубка Стэнли в последнем матче вернулся пропустивший большую часть сезона из-за травмы Владимир Тарасенко. Другой российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев по семейным обстоятельствам покинул Эдмонтон и снова присоединится к команде уже по ходу следующей серии.

Победу в круговом турнире одержал «Вегас», второе место занял «Колорадо», третьим стал «Даллас», а «Сент-Луис» оказался на четвертой позиции. Бывший вратарь «Трактора», ныне выступающий за «Колорадо» Павел Францоуз отразил 27 бросков в игре с «Далласом» (4:0) и установил уникальное достижение в истории клуба, став первым голкипером, сыгравшим свой дебютный матч в плей-офф «на ноль».

Вылетевшие поборются за Лафренье

Матчи четвертьфиналов конференций начнутся в ночь на среду по московскому времени. За день до этого состоится вторая фаза драфт-лотереи. В ходе жеребьевки восемь команд, не сумевших пройти квалификационный раунд плей-офф, определят, какая из них получит право первого выбора на предстоящем драфте. Каждая из команд имеет одинаковые шансы. Остальные семь клубов будут распределены на места с девятого по 15-е согласно проценту набранных очков в регулярном чемпионате: клуб с наибольшим процентом будет выбирать 15-м, с наименьшим — девятым.

Со второго по восьмое место в первой фазе драфт-лотереи были распределены клубы, не сумевшие пробиться в плей-офф: «Лос-Анджелес», «Оттава» (третью позицию в драфте клуб получил от «Сан-Хосе»), «Детройт», «Оттава», «Анахайм», «Нью-Джерси» и «Баффало» соответственно. 16−31-е места будут определены по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Безоговорочным фаворитом драфта согласно рейтингу Центрального скаутского бюро является 18-летний канадец Алексис Лафренье. Североамериканские эксперты предполагают, что он станет одним из сильнейших крайних нападающих лиги на протяжении многих лет.

Хоккеист уже проявил себя на молодежном чемпионате мира 2020 года, на котором сборная Канады завоевала золотые медали, выиграв в финале у россиян, а Лафренье получил приз самого ценного игрока турнира.