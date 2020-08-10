Вылет хозяев и множество сенсаций. Завершился предварительный раунд плей-офф НХЛ
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. «Коламбус» стал последним участником 1/8 финала
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. «Коламбус» стал последним участником 1/8 финала
Серия между «Торонто» и «Коламбусом» проходила по непредсказуемому сценарию. В двух первых встречах команды обменялись «сухими» победами: «Коламбус» выиграл со счетом 2:0, «Торонто» — 3:0. По ходу третьей встречи канадская команда вела со счетом 3:0, но уступила в овертайме (3:4),
В четвертой же встрече «Коламбус» за шесть минут до окончания третьего периода вел с разницей в три шайбы, но «Торонто» сумел перевести встречу в овертайм, где добился победы (4:3). Перед решающей встречей Мерзликин получил травму, и тренерский штаб «Коламбуса» снова был вынужден сделать ставку на Йоонаса Корписало. Финский голкипер «Коламбуса» стал главным героем матча, отразив все 33 броска. «Торонто» не может одержать победу в серии
Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли остались привычные 16 команд, все последующие серии пройдут до четырех побед. Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта
Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы и провели круговой турнир для определения номера посева. Другие 16 клубов сыграли серии до трех побед за право попасть в четвертьфинал конференции. Все встречи
Лига предприняла беспрецедентные меры безопасности. Все команды живут на территории, которая охватывает арены и гостиницы, в полной самоизоляции. Ежедневно хоккеисты сдают тесты на коронавирусную инфекцию, с момента начала
Наибольший интерес у российских болельщиков вызывала серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной». В ней друг другу противостояли лучший российский бомбардир регулярного чемпионата и претендент на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата) Артемий Панарин и лучший российский молодой игрок сезона 20-летний Андрей Свечников. «Каролина» в досрочно завершившемся регулярном чемпионате заняла шестое место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» — 11-е. Команда из
Однако противостояние стало единственным, где победитель определился за минимальное количество игр. «Каролина» одержала три победы подряд (3:2, 4:1, 4:1). Свечников забросил три шайбы и сделал две голевые передачи, став одним из главных героев противостояния вместе со своим партнером по звену финном Себастьяном Ахо (3+5).
Все свои голы Свечников забил во второй встрече и вошел в историю клуба как первый игрок, забросивший за «Каролину» три шайбы в
В составе «Рейнджерс» по ходу серии не нашлось лидера, не стал им и Панарин, который забросил одну шайбу при одной голевой передаче. Единственный гол россиянин забил во второй встрече, когда его команда имела на льду на двух игроков больше. Другой российский форвард Павел Бучневич результативными действиями не отметился. Голкипер Игорь Шестеркин, вытеснивший по ходу регулярного чемпионата из состава Хенрика Лундквиста, пропустил два первых матча
Самую большую сенсацию предварительного раунда сотворил «Монреаль». Канадская команда, занявшая 12-е место в Восточной конференции, в четырех матчах выбила из борьбы «Питтсбург». Главным героем серии стал вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 94,7% бросков и не пропустивший ни одной шайбы в четвертой игре противостояния (2:0). Еще одной важной фигурой стал защитник Джефф Питри, забросивший победные шайбы в первой и третьей встречах (3:2 в овертайме, 4:3). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин серию провалил, отметившись одной голевой передачей и заработав показатель полезности «-3».
Серия между «Айлендерс» и «Флоридой» была интересна противостоянием российских вратарей Семена Варламова и Сергея Бобровского. «Островитяне» одержали победу в четырех матчах во многом благодаря удачной игре Варламова, отразившего 93,2% бросков. Для Бобровского, подписавшего в прошлом году самый крупный контракт в истории «Флориды» (он зарабатывает $10 млн в год при семилетнем контракте), первый сезон в составе клуба получился неудачным, россиянин не лучшим образом действовал в регулярном чемпионате, а в
В Западной конференции также не обошлось без неожиданностей. Команды, занявшие 11-е и 12-е места в регулярном чемпионате, сумели выиграть в своих противостояниях. Причем «Аризона», победившая в четырех матчах «Нэшвилл», впервые одержала победу в серии
Серия пятой команды регулярного чемпионата «Эдмонтона» с «Чикаго» (12-е место) рассматривалась через призму противостояния молодых звезд с опытными хоккеистами. Связка Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля («Эдмонтон») противодействовала трехкратным обладателям Кубка Стэнли Джонатану Тэйвзу и Патрику Кейну («Чикаго»). Лидеры команд продемонстрировали свой высокий уровень. Форварды «Эдмонтона» набрали на двоих 15 очков, а нападающие «Чикаго» — 11.
Хорошо выглядел 19-летний Кирби Дак (1+4) и Доминик Кубалик (3+3). Чешский форвард, который претендует на приз лучшему новичку сезона, в первом матче серии набрал 5 (2+3) очков и установил новый рекорд результативности в матче
«Виннипег» выглядел небольшим фаворитом перед началом серии с «Калгари». Однако команду бывшего главного тренера магнитогорского «Металлурга» Пола Морриса настигла череда травм. В первой встрече из строя выбыли и лидеры команды — капитан Марк Шайфли и Патрик Лайне. В результате «Виннипег» уступил в серии со счетом 1−3.
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В другом противостоянии Западной конференции «Ванкувер» в четырех матчах выбил из борьбы за Кубок Стэнли «Миннесоту», за которую в следующем сезоне будет выступать российский нападающий Кирилл Капризов. В этой серии здорово смотрелись вратари обеих команд. И Якоб Маркстрём («Ванкувер»), и Алекс Стэлок («Миннесота») провели по одному матчу «на ноль».
В круговом турнире, который определял номера посева лучших команд регулярного чемпионата, накал борьбы был не такой серьезный. Все коллективы старались набрать форму и сохранить силы для решающих матчей, поэтому делать выводы по ним пока преждевременно. Интересно, что занявшие первые места в конференциях по итогам регулярного чемпионата «Бостон» и «Сент-Луис» проиграли все три матча и получили четвертый номер посева. Выиграли же свои группы «Вегас», ставший в «регулярке» третьим на Западе, и «Филадельфия», занявшая четвертое место на Востоке.
Невыразительно провел свои матчи и «Вашингтон». Выигравший девятый в карьере приз лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата Александр Овечкин не забросил ни одной шайбы. Его партнер по звену Евгений Кузнецов отметился голом, а Илья Ковальчук отдал результативную передачу.
«Столичные» проиграли два матча из трех и в четвертьфинале Восточной конференции сыграют с «Айлендерс», который тренирует Барри Тротц. Именно под его руководством «Вашингтон» в сезоне-2017/18 выиграл свой первый в истории Кубок Стэнли. Команда из столицы США перед стартом
Не без потерь прошел групповой этап и второй фаворит Восточной конференции «Тампа». В заключительном матче с «Филадельфией» (1:4) лед
Как и в прошлом сезоне, «Тампа» в четвертьфинале конференции сыграет с «Коламбусом». Тогда «Молнии» считались явными фаворитами противостояния, но уступили в серии с сухим счетом. В других четвертьфинальных парах Восточной конференции «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», а «Бостон» — с «Каролиной». На Западе «Вегас» встретится с «Чикаго», «Колорадо» сыграет с «Аризоной», «Даллас» — с «Калгари», а «Сент-Луис» — с «Ванкувером».
Победу в круговом турнире одержал «Вегас», второе место занял «Колорадо», третьим стал «Даллас», а «Сент-Луис» оказался на четвертой позиции. Бывший вратарь «Трактора», ныне выступающий за «Колорадо» Павел Францоуз отразил 27 бросков в игре с «Далласом» (4:0) и установил уникальное достижение в истории клуба, став первым голкипером, сыгравшим свой дебютный матч в
Матчи четвертьфиналов конференций начнутся в ночь на среду по московскому времени. За день до этого состоится вторая фаза
Со второго по восьмое место в первой фазе
Хоккеист уже проявил себя на молодежном чемпионате мира 2020 года, на котором сборная Канады завоевала золотые медали, выиграв в финале у россиян, а Лафренье получил приз самого ценного игрока турнира.
Первое место в рейтинге Центрального скаутского бюро из европейских вратарей занимает голкипер СКА Ярослав Аскаров.