«Нью-Йорк Рейнджерс» будет выбирать первым на драфте НХЛ 2020 года
ТАСС, 11 августа. «Нью-Йорк Рейнджерс» стал обладателем первого пика драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года. Вторая фаза
ТАСС, 11 августа. «Нью-Йорк Рейнджерс» стал обладателем первого пика драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года. Вторая фаза
Безоговорочным фаворитом драфта согласно рейтингу Центрального скаутского бюро является 18-летний канадец Алексис Лафренье. Североамериканские эксперты предполагают, что он станет одним из сильнейших крайних нападающих лиги на протяжении многих лет. Хоккеист уже проявил себя на молодежном чемпионате мира 2020 года, на котором сборная Канады завоевала золотые медали, выиграв в финале у россиян, а Лафренье получил приз самого ценного игрока турнира.
«Рейнджерс» получили первый пик впервые с 1965 года. Места с девятого по 15-е были распределены между клубами, уступившими в квалификационном раунде
Места со второго по восьмое в первой фазе
Первое место в рейтинге Центрального скаутского бюро из европейских вратарей занимает голкипер СКА Ярослав Аскаров.
Драфт НХЛ пройдет в