Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения «Калгари» в игре первого раунда плей-офф

Источник: AP 2020

В составе «Далласа» отличились российский форвард Денис Гурьянов (31-я минута) и Джейми Бенн (32). Хоккеисты забросили шайбы с разницей в 9 секунд, что стало новым рекордом клуба в плей-офф. Первоначально вторая шайба «Далласа» была записана на российского форварда Александра Радулова, однако затем в протокол было внесено изменение. У «Калгари» дважды отличился Диллон Дюбе (11, 19), еще одна шайба в активе Расмуса Андерссона (37).

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Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 23 броска из 26. Для Гурьянова эта встреча стала четвертой в плей-офф, он забросил первую шайбу. Нападающий сыграл 14 минут 52 секунды, нанес три броска в створ и завершил матч с показателем полезности «0». Радулов провел на льду 16 минут 39 секунд, нанес один бросок в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «+1».

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

«Калгари» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча серии состоится в ночь на пятницу.

Национальная Хоккейная Лига Все о турнире

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы и провели круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов сыграли в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

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