Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения «Калгари» в игре первого раунда плей-офф
ТАСС, 12 августа. «Даллас» проиграл «Калгари» со счетом 2:3 в первом матче четвертьфинальной серии в Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 12 августа. «Даллас» проиграл «Калгари» со счетом 2:3 в первом матче четвертьфинальной серии в Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Далласа» отличились российский форвард Денис Гурьянов (31-я минута) и Джейми Бенн (32). Хоккеисты забросили шайбы с разницей в 9 секунд, что стало новым рекордом клуба в
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 23 броска из 26. Для Гурьянова эта встреча стала четвертой в
«Калгари» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча серии состоится в ночь на пятницу.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы и провели круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов сыграли в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.
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