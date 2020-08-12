Текущие события
Хоккей. НХЛ
18:00
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
41
Хоккей. НХЛ
13.08
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
00:30
Даллас Старз
Калгари Флэймз
23
Хоккей. НХЛ
13.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
13«Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
10Дубля Роналду не хватило: «Лион» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
12:14 (мск), источник: ТАСС

Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения «Калгари» в игре первого раунда плей-офф

ТАСС, 12 августа. «Даллас» проиграл «Калгари» со счетом 2:3 в первом матче четвертьфинальной серии в Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

В составе «Далласа» отличились российский форвард Денис Гурьянов (31-я минута) и Джейми Бенн (32). Хоккеисты забросили шайбы с разницей в 9 секунд, что стало новым рекордом клуба в плей-офф. Первоначально вторая шайба «Далласа» была записана на российского форварда Александра Радулова, однако затем в протокол было внесено изменение. У «Калгари» дважды отличился Диллон Дюбе (11, 19), еще одна шайба в активе Расмуса Андерссона (37).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 23 броска из 26. Для Гурьянова эта встреча стала четвертой в плей-офф, он забросил первую шайбу. Нападающий сыграл 14 минут 52 секунды, нанес три броска в створ и завершил матч с показателем полезности «0». Радулов провел на льду 16 минут 39 секунд, нанес один бросок в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «+1».

Даллас Старз (Даллас)

«Калгари» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча серии состоится в ночь на пятницу.

Национальная Хоккейная Лига

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы и провели круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов сыграли в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

Официальный сайт НХЛ

Все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции — в Торонто. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Читайте также
Даллас Старз
2:3
0:2, 2:1, 0:0
Калгари Флэймз
 Посадить в мешок и бросить в Яузу: Павлюченко о судействе в матче "Спартака" и "Сочи"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Турнир переболельщиков: превью решающей стадии Лиги чемпионов
Письмо ветеранов и гнев Слуцкого. 1 тур РПЛ завершился скандалом
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
«Спартак» отказался сниматься с чемпионата России
В ЛЧ футболистов обяжут сдавать допинг-тест перед зеркалом
У Глушакова есть предложение из Казахстана
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь