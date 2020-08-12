«Проклятие» снято. «Тампа» мучилась 6 часов, но наконец-то победила «Коламбус» в плей-офф!
Первый раунд Кубка Стэнли начался с исторического матча.
Первый раунд Кубка Стэнли начался с исторического матча.
У «Тампы» был шанс избежать встречи с «Коламбусом» в первом раунде, надо было лишь побеждать «Филадельфию» в круговом турнире. И если бы «молнии» знали, чем обернется первая игра, то обязательно это сделали. Но «молниям»
В апреле 2019-го года «Блю Джекетс» тогда еще с Панариным и Бобровским разбили мощную атаку лучшей команды регулярного чемпионата, заставили так психовать Кучерова, что тот схватил дисквалификацию. То поражение несомненно прочно засело в головах игроков, тренеров и менеджмента «Лайтнинг». В прошлое межсезонье клуб укрепил третью и четвертую тройки, собрав команду практически без слабых мест. И, конечно, жаждал реванша.
Однако к
Это только разозлило «Тампу», и та с еще большим рвением понеслась в атаку. Кучеров играл прекрасно, он и нанес бросок по воротам Корписало, который подправил Поинт.
После перерыва «Тампа» продолжила больше бросать по воротам, правда, теперь уже и «Коламбус» чаще стал доставлять проблемы Василевскому. Андрей играл превосходно, сделал суперсэйв и чуть не получил травму. Робинсон в него въехал и разбил голкиперу губу.
«Молнии» не изменяли себе, играли уверенно, были быстрее соперника, но как будто бы не включились на сто процентов. Команды обменялись еще голами, а затем начался настоящий ад. Игра шла очень упорной, хоть и не слишком зрелищной. В основное время победителя выявить так и не удалось, матч перешел в овертайм.
В дополнительное время характер игры никак не изменился. Голевые моменты если и случались, то стопроцентными их нельзя было назвать. На льду было больше пахоты, чем хоккея. И за 20 минут дополнительного времени заброшенных шайб так и не было.
Главной звездой же этой встречи был финский вратарь «Коламбуса». Корписало побил рекорд НХЛ по количеству сэйвов в матчах
Было совершенно непонятно, как в четвертом овертайме игроки находили силы продолжать бежать вперед, бросать по воротам и прессинговать соперника. Многие хоккеисты провели на льду больше 40 минут. Однако они вышли и на пятый. И никаких слов тут было не подобрать, чтобы описать то, что творилось в Торонто. Защитник «Блю Джекетс» Сет Джонс побил рекорд Сергея Зубова (63:51), проведя на площадке больше 65 (!) минут. Но этот вечер рекорда заслуживали абсолютно все игроки.
В пятом овертайме матч
Дарья Тубольцева