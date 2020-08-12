«Проклятие» снято. «Тампа» мучилась 6 часов, но наконец-то победила «Коламбус» в плей-офф!

Источник: AFP 2020

У «Тампы» был шанс избежать встречи с «Коламбусом» в первом раунде, надо было лишь побеждать «Филадельфию» в круговом турнире. И если бы «молнии» знали, чем обернется первая игра, то обязательно это сделали. Но «молниям» все-таки суждено было выйти на соперника, который год назад сенсационно их обыграл, не дав взять ни одного матча. И заодно провести самый долгий матч в клубной истории.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8f1471221439eb55763a" data-vnd="8f1471221439eb55763a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8f1471221439eb55763a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В апреле 2019-го года «Блю Джекетс» тогда еще с Панариным и Бобровским разбили мощную атаку лучшей команды регулярного чемпионата, заставили так психовать Кучерова, что тот схватил дисквалификацию. То поражение несомненно прочно засело в головах игроков, тренеров и менеджмента «Лайтнинг». В прошлое межсезонье клуб укрепил третью и четвертую тройки, собрав команду практически без слабых мест. И, конечно, жаждал реванша.

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Однако к плей-офф «Тампа» подошла не в лучшей форме, в квалификационном раунде были заметны погрешности к игре. К тому же Купер до последнего не мог рассчитывать на двух лидеров: Стэмкоса и Хедмана. Травма последнего, полученная в последней встрече, оказалась не такой серьезной, и Виктор вышел на первую игру с «Коламбусом». «Жакеты», выбившие в плей-ин звездный «Торонто», начали в привычной для себе манере, позволяя мало сопернику в своей зоне. Солидно смотрелся Гавриков, который проводит лишь первый полноценный сезон в НХЛ. На первых минутах команда Тортореллы получила большинство. В предыдущей серии численное большинство у «Блю Джекетс» было ужасным — 0 голов при 14 попытках. В этот раз получилось все быстро и здорово (последующие попытки были уже не такими успешными). Василевскому отразить бросок помешали два рикошета, а шайба залетела в ворота от Дебуа.

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Это только разозлило «Тампу», и та с еще большим рвением понеслась в атаку. Кучеров играл прекрасно, он и нанес бросок по воротам Корписало, который подправил Поинт.

После перерыва «Тампа» продолжила больше бросать по воротам, правда, теперь уже и «Коламбус» чаще стал доставлять проблемы Василевскому. Андрей играл превосходно, сделал суперсэйв и чуть не получил травму. Робинсон в него въехал и разбил голкиперу губу.

«Молнии» не изменяли себе, играли уверенно, были быстрее соперника, но как будто бы не включились на сто процентов. Команды обменялись еще голами, а затем начался настоящий ад. Игра шла очень упорной, хоть и не слишком зрелищной. В основное время победителя выявить так и не удалось, матч перешел в овертайм.

В дополнительное время характер игры никак не изменился. Голевые моменты если и случались, то стопроцентными их нельзя было назвать. На льду было больше пахоты, чем хоккея. И за 20 минут дополнительного времени заброшенных шайб так и не было. Из-за бесконечного количества овертаймов старт матча «Каролина» — «Бостон» пришлось переносить на среду на 18:00.

«Тампа» побила несколько клубных рекордов — никогда ранее «молнии» не наносили больше 57 бросков по воротам соперника, а еще сыграли самый длинный матч в своей истории (ранее 111:12 минут в полуфинале конференции в 2003-м году).

Главной звездой же этой встречи был финский вратарь «Коламбуса». Корписало побил рекорд НХЛ по количеству сэйвов в матчах плей-офф. Прошлое достижение принадлежало Келли Хруди — он сделал 73 сэйва в 1987 году. Исторический момент! Йоонас за эту игру отразил 85 бросков.

Было совершенно непонятно, как в четвертом овертайме игроки находили силы продолжать бежать вперед, бросать по воротам и прессинговать соперника. Многие хоккеисты провели на льду больше 40 минут. Однако они вышли и на пятый. И никаких слов тут было не подобрать, чтобы описать то, что творилось в Торонто. Защитник «Блю Джекетс» Сет Джонс побил рекорд Сергея Зубова (63:51), проведя на площадке больше 65 (!) минут. Но этот вечер рекорда заслуживали абсолютно все игроки.

В пятом овертайме матч все-таки закончился. На 151-й минуте победную шайбу забросил Поинт, и его «Тампа» повела в серии 1−0. Эта игра стала четвертой по продолжительности в истории НХЛ. Просто сумасшествие!

Официальный сайт НХЛ