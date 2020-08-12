«Вегас» обыграл «Чикаго» в матче первого раунда плей-офф НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (28-я минута), Уильям Каррье (30) и Райлли Смит (44, 49). У проигравших отличился Давид Кампф (31).

Вегас Голден Найтс (Парадайс) Все о команде

«Вегас» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча серии состоится в ночь на пятницу.

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