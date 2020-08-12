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12:21 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» обыграл «Чикаго» в матче первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 12 августа. «Вегас» обыграл «Чикаго» со счетом 4:1 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (28-я минута), Уильям Каррье (30) и Райлли Смит (44, 49). У проигравших отличился Давид Кампф (31).

Вегас Голден Найтс (Парадайс)

«Вегас» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча серии состоится в ночь на пятницу.

Официальный сайт НХЛ

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции — в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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Вегас Голден Найтс
4:1
0:0, 2:1, 2:0
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