В США осудили поведение российского игрока НХЛ и назвали его подлецом

Блэкберн назвал Кучерова одним из самых подлых игроков в НХЛ из-за того, что тот систематически бил клюшкой вратаря соперника Йоонаса Корписало во время матча. «Кучеров ударил Корпи после свистка, и ему не стыдно?», «Кучеров — сдержанная крыса», «Никита очень техничен, но он настоящий тролль на льду», — писали фанаты в комментариях.