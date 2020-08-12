В США осудили поведение российского игрока НХЛ и назвали его подлецом
В США осудили поведение нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в первом матче серии
В США осудили поведение нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в первом матче серии
Блэкберн назвал Кучерова одним из самых подлых игроков в НХЛ
«Тампа» одержала победу над «Коламбусом» в пятом овертайме первого матча серии Кубка Стэнли со счетом 3:2. Этот матч стал четвертым по продолжительности в истории НХЛ. Команды провели на льду 150 минут 27 секунд.
Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года в составе «Тампы».