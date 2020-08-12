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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Гончар и ещё два тренера покидают «Питтсбург»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» не будет продлевать контракты с тренерами Сергеем Гончаром, Марком Рекки и Жаком Мартином, информирует официальный сайт клуба.

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Источник: AP 2020

Гончар входил в тренерский штаб «Питтсбург» с 2017 года, ранее работая в клубе тренером по развитию.

Напомним, «Питтсбург» не сумел пройти раунд плей-ин, проиграв «Монреаль Канадиенс» в четырёх матчах.

Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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