Сергей Гончар и ещё два тренера покидают «Питтсбург»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» не будет продлевать контракты с тренерами Сергеем Гончаром, Марком Рекки и Жаком Мартином, информирует официальный сайт клуба.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» не будет продлевать контракты с тренерами Сергеем Гончаром, Марком Рекки и Жаком Мартином, информирует официальный сайт клуба.
Гончар входил в тренерский штаб «Питтсбург» с 2017 года, ранее работая в клубе тренером по развитию.
Напомним, «Питтсбург» не сумел пройти раунд