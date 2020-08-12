«Бостон» во втором овертайме обыграл «Каролину» в матче 1/8 финала плей-офф НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (18-я минута), Чарли Койл (25), Давид Крейчи (41) и Патрис Бержерон (82). У проигравших отличились Джоэл Эдмундсон (14), Брок Макгинн (25) и Хейден Флёри (50). Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 21 минуту 44 секунды и не сумел отметиться результативными действиями.

«Бостон» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Матч должен был состояться днем ранее, но был перенесен, так как встреча между «Тампой» и «Коламбусом» завершилась в пятом овертайме. Вторая игра серии состоится 14 августа (начало — 03:00 мск).