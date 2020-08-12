Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
00
Хоккей. НХЛ
13.08
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
13.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
13.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
18:00
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
41
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
13«Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
23:09 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» во втором овертайме обыграл «Каролину» в матче 1/8 финала плей-офф НХЛ

ТАСС, 12 августа. «Бостон» обыграл «Каролину» со счетом 4:3 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Торонто завершилась во втором овертайме.

Наверх
Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (18-я минута), Чарли Койл (25), Давид Крейчи (41) и Патрис Бержерон (82). У проигравших отличились Джоэл Эдмундсон (14), Брок Макгинн (25) и Хейден Флёри (50). Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 21 минуту 44 секунды и не сумел отметиться результативными действиями.

«Бостон» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Матч должен был состояться днем ранее, но был перенесен, так как встреча между «Тампой» и «Коламбусом» завершилась в пятом овертайме. Вторая игра серии состоится 14 августа (начало — 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Бостон Брюинз
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Каролина Харрикейнз
 Посадить в мешок и бросить в Яузу: Павлюченко о судействе в матче "Спартака" и "Сочи"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
15-летняя звезда разрывает ФНЛ. Сегодня он забил первый гол
«Барселона» сообщила об обнаружении коронавируса у одного игрока
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
Малышко в деле. Биатлонист постарается вернуться в сборную
ВФЛА выплатила штраф World Athletics — 6,31 миллиона долларов
Нападающий ЦСКА перешел в «Уфу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь