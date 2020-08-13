Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Монреаль» в матче плей-офф НХЛ
ТАСС, 13 августа. «Филадельфия» победила «Монреаль» со счетом 2:1 в первом матче первого раунда
ТАСС, 13 августа. «Филадельфия» победила «Монреаль» со счетом 2:1 в первом матче первого раунда
В составе «Филадельфии» шайбы забросили Якуб Ворачек (9-я минута) и Джоэл Фараби (35), у «Монреаля» отличился Ши Уэбер (35).
Изначально автором первой шайбы «Филадельфии» значился российский защитник Иван Проворов, однако позже НХЛ внесла изменение в статистику, переписав первый гол на Ворачека.
Проворов же стал автором результативной передачи.
«Филадельфия» повела в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая игра серии состоится 14 августа (начало — 22:00 мск).
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи