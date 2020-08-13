Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Монреаль» в матче плей-офф НХЛ

Источник: AP 2020

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В составе «Филадельфии» шайбы забросили Якуб Ворачек (9-я минута) и Джоэл Фараби (35), у «Монреаля» отличился Ши Уэбер (35).

Изначально автором первой шайбы «Филадельфии» значился российский защитник Иван Проворов, однако позже НХЛ внесла изменение в статистику, переписав первый гол на Ворачека.

Проворов же стал автором результативной передачи.

«Филадельфия» повела в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая игра серии состоится 14 августа (начало — 22:00 мск).

Филадельфия Флайерз (Филадельфия) Все о команде

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.