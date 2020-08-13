Поставил хулигана на место одним ударом. Русский хоккеист Задоров зарядил в лицо канадскому ветерану: видео

Источник: AP 2020

«На самом деле у нас есть все, чтобы взять Кубок Стэнли. Настолько глубокий состав и команда, что любой может забить. Любое звено может сделать игру. Очень хорошая защита. У нас два очень сильных вратаря. Даже непонятно, кто из них первый номер. Голкипер в плей-офф — это наполовину залог победы. Есть такое негласное правило. Но когда у тебя два вратаря, которые могут потащить на протяжении 20 матчей — это хорошо. Главное — обойтись без травм. Если “Колорадо” продержится без них, думаю, мы точно выиграем Кубок Стэнли в этом году».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--49551b2dac2335b60079" data-vnd="49551b2dac2335b60079" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=49551b2dac2335b60079" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Национальная Хоккейная Лига Все о турнире

Русский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров привык говорить в интервью то, что думает, а потому к его словам из интверью двухнедельной давности стоит относиться очень серьезно. 193-сантиметровый хоккеист действительно верит, что его клуб способен взять серебряную чашку в растянувшемся на календарный год сезоне и с ним согласны многие эксперты. «Лавины» считаются реальными претендентами на трофей.

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Все оптимистичные прогнозы они частично подтвердили в «Раунде Робина», где обыграли «Даллас» и действующих чемпионов из «Сент-Луиса», заработав второй посев в Западной конференции, ну, а стартовую игры первого раунда плей-офф клуб из Денвера провел еще более впечатляюще. «Эвеланш» со счетом 40−14 перебросали сенсационно попавшую в топ-16 «Аризону» и одержали сухую победу со счетом 3:0.

Удивительно, но все голы «Колорадо» уложились в полторы минуты второго периода. Сперва в большинстве шайбу с пятака затолкал Назем Кадри. Затем его подвиг, но уже в равных составах повторил Джей Ти Комфер. А добил «Койотис» Микко Рантанен — здесь стоит отметить, что результативную атаку пасом в своей зоне запустил Задоров.

Но самый яркий эпизод с участием Задорова случился позже — за 3 секунды до финальной сирены. В борьбе у борта очень хулиганисто себя повел 35-летний ветеран «Аризоны» Брэд Ричардсон. Сначала он ударил россиянина по клюшке, затем толкнул, а в завершении еще и попробовал опустить ему на глаза шлем.

Ответ Никиты получился коротким, но очень жестким и понятным. Хоккеист, пару лет назад заработавший в российской прессе прозвище Русский Крушитель, ударил Ричардсона в лицо и отбил у него все желание продолжать конфликт. Да, Задоров не вложил в удар всю свою силищу, но и этого оказалось достаточно.

Официальный сайт НХЛ

Вам осталось посмотреть, как уверенно и даже по-лидерски Задоров ведет себя в раздевалке, где благодарит партнеров за хорошую игру, и окончательно поверить, что 25-летний защитник собрался задержаться в плей-офф-2020 надолго.