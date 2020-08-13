Поставил хулигана на место одним ударом. Русский хоккеист Задоров зарядил в лицо канадскому ветерану: видео
А его «Колорадо» спокойно разобрался с «Аризоной».
А его «Колорадо» спокойно разобрался с «Аризоной».
«На самом деле у нас есть все, чтобы взять Кубок Стэнли. Настолько глубокий состав и команда, что любой может забить. Любое звено может сделать игру. Очень хорошая защита. У нас два очень сильных вратаря. Даже непонятно, кто из них первый номер. Голкипер в
Русский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров привык говорить в интервью то, что думает, а потому к его словам из интверью двухнедельной давности стоит относиться очень серьезно. 193-сантиметровый хоккеист действительно верит, что его клуб способен взять серебряную чашку в растянувшемся на календарный год сезоне и с ним согласны многие эксперты. «Лавины» считаются реальными претендентами на трофей.
Все оптимистичные прогнозы они частично подтвердили в «Раунде Робина», где обыграли «Даллас» и действующих чемпионов из «Сент-Луиса», заработав второй посев в Западной конференции, ну, а стартовую игры первого раунда
Удивительно, но все голы «Колорадо» уложились в полторы минуты второго периода. Сперва в большинстве шайбу с пятака затолкал Назем Кадри. Затем его подвиг, но уже в равных составах повторил Джей Ти Комфер. А добил «Койотис» Микко Рантанен — здесь стоит отметить, что результативную атаку пасом в своей зоне запустил Задоров.
Ответ Никиты получился коротким, но очень жестким и понятным. Хоккеист, пару лет назад заработавший в российской прессе прозвище Русский Крушитель, ударил Ричардсона в лицо и отбил у него все желание продолжать конфликт. Да, Задоров не вложил в удар всю свою силищу, но и этого оказалось достаточно.
Вам осталось посмотреть, как уверенно и даже
Артём Гаев