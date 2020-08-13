Русский Танк подставил американский клуб. В Тарасенко верили, а он подарил «Ванкуверу» победный гол

Источник: Reuters

«Возвращение здорового Тарасенко для “Блюз” важнее, чем любые обмены под дедлайн. Он провел всего 10 игр в сезоне, а в октябре получил травму плеча. В обычном сезоне он пропустил бы часть плей-офф из-за восстановления. Но теперь в состав “Блюз” возвращается снайпер, забивающий по 30 голов за сезон. И возвращается в самый важный момент. Тарасенко в квалификационном раунде не выделялся и набрал 0 очков, нанеся лишь 4 броска. Но его возвращение увеличивает шанс “Сент-Луиса” на защиту чемпионского титула».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--49551b2dac2335b60079" data-vnd="49551b2dac2335b60079" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=49551b2dac2335b60079" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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В превью к серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Сент-Луисом» и «Ванкувером» сайт североамериканского телеканала Sportsnet предположил, что решающим фактором в этом противостоянии может стать возвращение в строй русского форварда «Блюз» Владимира Тарасенко. Да, в круговом турнире, в котором чемпионы приняли участие перед защитой титула, Русский Танк выглядел бледно, но это можно было списать на отсутствие у него и партнеров серьезной мотивации. Борьба за более высокий номер посева ею точно не является.

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Но если «Бостон» и «Вашингтон» (несмотря на поражение от «Айлендерс») вместе с началом первого раунда действительно смогли преобразиться, то о «Сент-Луисе» и единственном россиянине в его составе (Иван Барбашев покинул расположение команды из-за рождения ребенка) такого не скажешь.

Нет, встречу с «Ванкувером» клуб из штата Миссури не провалил. Матч был равным, а некоторые вспышки в игре «Блюз» очень яркими. Так, крутыми получились оба гола «Сент-Луиса». И сногсшибательный по точности бросок в исполнении Давида Перрона. И эффектно реализованный выход «1 в 0» в исполнении Джейдена Шварца.

Но в целом матч для «Сент-Луиса» превратился в одну длинную погоню за соперником и успеха эта погоня не принесла. Действующие обладатели Кубка Стэнли непозволительно много удалялись (7 малых штрафов), герой прошлого плей-офф, вратарь Джордж Биннингтон не выручал на привычном уровне, в итоге в двух первых периодах «Кэнакс» дважды выходили вперед, а в третьем просто уничтожили фаворита.

Обидно, что победный для «Ванкувера» гол был забит после ошибки Тарасенко. Вместо того, чтобы вывести шайбу из зоны Владимир подарил ее хоккеистам канадского клуба и через несколько секунд Трой Стечер точно стрельнул мимо Биннингтона.

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Ошибка Русского Танка — лишь одна из немногих, совершенных игроками «Блюз» в четверг утром по московскому времени. Ниже, например, вы можете увидеть, как издевательски Бо Хорват раздевает Винса Данна. Но именно подстава от одного из лидеров окончательно выбила чемпиона из колеи. В Тарасенко видели человека, который потащит команду ко второму титула, но в стартовой игре плей-офф он лишь приблизил ее к отпуску.