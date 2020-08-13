Русский Танк подставил американский клуб. В Тарасенко верили, а он подарил «Ванкуверу» победный гол
Чемпион стартует в
Чемпион стартует в
«Возвращение здорового Тарасенко для “Блюз” важнее, чем любые обмены под дедлайн. Он провел всего 10 игр в сезоне, а в октябре получил травму плеча. В обычном сезоне он пропустил бы часть
В превью к серии первого раунда
Но если «Бостон» и «Вашингтон» (несмотря на поражение от «Айлендерс») вместе с началом первого раунда действительно смогли преобразиться, то о «Сент-Луисе» и единственном россиянине в его составе (Иван Барбашев покинул расположение команды
Нет, встречу с «Ванкувером» клуб из штата Миссури не провалил. Матч был равным, а некоторые вспышки в игре «Блюз» очень яркими. Так, крутыми получились оба гола «Сент-Луиса». И сногсшибательный по точности бросок в исполнении Давида Перрона. И эффектно реализованный выход «1 в 0» в исполнении Джейдена Шварца.
Но в целом матч для «Сент-Луиса» превратился в одну длинную погоню за соперником и успеха эта погоня не принесла. Действующие обладатели Кубка Стэнли непозволительно много удалялись (7 малых штрафов), герой прошлого
Ошибка Русского Танка — лишь одна из немногих, совершенных игроками «Блюз» в четверг утром по московскому времени. Ниже, например, вы можете увидеть, как издевательски Бо Хорват раздевает Винса Данна. Но именно подстава от одного из лидеров окончательно выбила чемпиона из колеи. В Тарасенко видели человека, который потащит команду ко второму титула, но в стартовой игре
Артём Гаев