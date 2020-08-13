Почему у Овечкина ноль очков в четырех матчах? Что не так с «Вашингтоном»?
Разбираем причины проблем «Кэпиталз» после рестарта сезона.
Разбираем причины проблем «Кэпиталз» после рестарта сезона.
«Вашингтону» в плане командных взаимодействий переиграть идеальных в этом смысле «Айлендерс» практически нереально. Даже несмотря на то, что состав «Кэпс» за последние несколько лет поменялся очень мало, а все лидеры вообще остались прежними. Барри Тротц создал обе эти команды, только в одной на скамейке стоит он сам, а во второй — его бывший помощник Тодд Рирден. Сейчас уже не так важно, кто из них был идеологом чемпионского «Вашингтона», намного принципиальнее, что Тротц куда более сильный тренер ментально. Рирдену не хватало и не хватает жесткости как в решениях, так и поведении, что снижает дисциплину и увеличивает количество ошибок.
Порядок, конечно, проще навести в менее талантливых «Айлендерс», но Тротц показывал, что его методы работают и на звездах. Рирдена же сложно представить критикующим Овечкина, даже если он этого заслуживает — а именно давление прошлого тренера в свое время помогло Ови перестроиться.
«Вашингтон» может победить за счет преимущества в мастерстве — у «Айлендерс» очень ровный состав, но Мэттью Барзал единственный игрок с претензией на попадание в элиту НХЛ. Однако вчера «Кэпс» развалились во многом
Эллер должен вернуться ко второму матчу, что хотя бы разгрузит Кузнецова, появление Бэкстрема пока под вопросом. В ситуации, когда ничего не получается у Овечкина, отсутствие шведа, способного направить действия россиянина если не в позитивную сторону, то хотя бы нейтральную, двойной удар по «Вашингтону».
Джон Карлсон, который
У Овечкина ноль очков в четырех матчах после рестарта, и вместе с участием в решающем голе «Айлендерс» это вызывает огромные вопросы. Нынешний Ови не может постоянно держать себя в оптимальной форме, и его пропуски Матчей звезд ради того, чтобы подвести себя к
Россиянин то выдает безумные голевые отрезки, то наоборот пропадает — в феврале у него была серия из пяти матчей без очков. Коллега Зислис предполагает, что у молодых хоккеистов
Похожие слова можно сказать и про Илью Ковальчука, который после рестарта больше выглядит инородным телом, чем джокером для «Вашингтона». При этом после его отличного месяца в «Монреале» не верится, что форвард больше не способен хотя бы на среднюю продуктивность в НХЛ вместо вреда своей команде.
Ковальчуку должно пойти на пользу возвращение Эллера (но, если не будет Бэкстрема, Кови опять придется играть с Бойдом), а Овечкин сейчас тоже максимально зависим от центров. К Кузнецову из российских нападающих наименьшие претензии по качеству хоккея, однако у него и не может быть оправданий
Кузнецов не Овечкин с его максимализмом: к фантастическому
Ситуация «Вашингтона» не безнадежная, тем более после одного матча, но прямо сейчас «Айлендерс» фавориты серии. Слишком много условий должно выполниться, чтобы «Кэпс» смогли переломить ситуацию. Вчера они вели в счете благодаря бесчисленным шансам в большинстве — второй раз так ни судьи не будут благосклонны, ни соперники, с которыми про удаления наверняка жестко поговорил Тротц.
Ошибки Холтби, готовность Карлсона, форма Овечкина, здоровье Бэкстрема, мотивация Кузнецова — пока всё это включено в том режиме, который не даст «Вашингтону» победить. Без переключателей не обойтись, иначе в очередной раз «Кэпс» закончат сезон после первого раунда
Павел Климовицкий