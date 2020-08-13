Почему у Овечкина ноль очков в четырех матчах? Что не так с «Вашингтоном»?

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Тренеры

«Вашингтону» в плане командных взаимодействий переиграть идеальных в этом смысле «Айлендерс» практически нереально. Даже несмотря на то, что состав «Кэпс» за последние несколько лет поменялся очень мало, а все лидеры вообще остались прежними. Барри Тротц создал обе эти команды, только в одной на скамейке стоит он сам, а во второй — его бывший помощник Тодд Рирден. Сейчас уже не так важно, кто из них был идеологом чемпионского «Вашингтона», намного принципиальнее, что Тротц куда более сильный тренер ментально. Рирдену не хватало и не хватает жесткости как в решениях, так и поведении, что снижает дисциплину и увеличивает количество ошибок.

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Порядок, конечно, проще навести в менее талантливых «Айлендерс», но Тротц показывал, что его методы работают и на звездах. Рирдена же сложно представить критикующим Овечкина, даже если он этого заслуживает — а именно давление прошлого тренера в свое время помогло Ови перестроиться.

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Потери

«Вашингтон» может победить за счет преимущества в мастерстве — у «Айлендерс» очень ровный состав, но Мэттью Барзал единственный игрок с претензией на попадание в элиту НХЛ. Однако вчера «Кэпс» развалились во многом из-за проблем с линией атаки: Ларс Эллер не играл, так как ездил к жене на рождение ребенка, а Никлас Бэкстрем травмировался и не вышел на второй период.

В итоге «Кэпс» остались с линейкой центров Кузнецов — Бойд — Дауд. Двое американцев в оптимальной ситуации не должны выходить выше четвертой тройки, Евгению же пришлось провести на льду 26 минут. У «Вашингтона» меньше 40 процентов выигранных вбрасываний, минимум осмысленного хоккея впереди во второй половине матча.

Эллер должен вернуться ко второму матчу, что хотя бы разгрузит Кузнецова, появление Бэкстрема пока под вопросом. В ситуации, когда ничего не получается у Овечкина, отсутствие шведа, способного направить действия россиянина если не в позитивную сторону, то хотя бы нейтральную, двойной удар по «Вашингтону».

Джон Карлсон, который из-за травмы не играл в групповом раунде, вчера провел первый матч за пять месяцев. Американец набрал два очка, но заработал «минус три» — он уж точно далек от идеальной формы. Важно и то, что нет адекватной замены Брэйдену Холтби, так как в запасе нет Ильи Самсонова. Именно ошибка канадца начала камбэк «Айлендерс», и после небрежного паса вратаря Овечкин потерял шайбу перед третьим голом. Вряд ли даже в случае новых косяков Холтби Рирден заменит его на неопытного Витека Ванечека. Так что если Брэйден не будет тащить — «Вашингтон» никуда не пройдет.

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Россияне

У Овечкина ноль очков в четырех матчах после рестарта, и вместе с участием в решающем голе «Айлендерс» это вызывает огромные вопросы. Нынешний Ови не может постоянно держать себя в оптимальной форме, и его пропуски Матчей звезд ради того, чтобы подвести себя к плей-офф в хорошем состоянии, нужны именно поэтому.

Россиянин то выдает безумные голевые отрезки, то наоборот пропадает — в феврале у него была серия из пяти матчей без очков. Коллега Зислис предполагает, что у молодых хоккеистов из-за простоя должно быть преимущество после рестарта, и, кажется, это правило действует на максимальной выборке игроков. Есть, конечно, исключения вроде Джонатана Тэйвза или Ши Уэбера — а среди молодежи можно найти провалы. Однако в случае Овечкина нет сомнений, что ему же 24-летнему было бы подготовиться к хоккею в августе куда проще.

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Похожие слова можно сказать и про Илью Ковальчука, который после рестарта больше выглядит инородным телом, чем джокером для «Вашингтона». При этом после его отличного месяца в «Монреале» не верится, что форвард больше не способен хотя бы на среднюю продуктивность в НХЛ вместо вреда своей команде.

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Ковальчуку должно пойти на пользу возвращение Эллера (но, если не будет Бэкстрема, Кови опять придется играть с Бойдом), а Овечкин сейчас тоже максимально зависим от центров. К Кузнецову из российских нападающих наименьшие претензии по качеству хоккея, однако у него и не может быть оправданий из-за ветеранского возраста.

Кузнецов не Овечкин с его максимализмом: к фантастическому плей-офф 2018 года его пригнали Тротц и мотивация Кубка, сейчас же их заменяют вяловатый Рирден и потенциальное чемпионство, но уже не первое и со звездочкой из-за ситуации с коронавирусом. Кузнецов двухлетней давности и без Бэкстрема закрыл бы позицию центра в двух ведущих тройках, но нынешнего к этому должно что-то подстегнуть.

Итоги

Ситуация «Вашингтона» не безнадежная, тем более после одного матча, но прямо сейчас «Айлендерс» фавориты серии. Слишком много условий должно выполниться, чтобы «Кэпс» смогли переломить ситуацию. Вчера они вели в счете благодаря бесчисленным шансам в большинстве — второй раз так ни судьи не будут благосклонны, ни соперники, с которыми про удаления наверняка жестко поговорил Тротц.

Ошибки Холтби, готовность Карлсона, форма Овечкина, здоровье Бэкстрема, мотивация Кузнецова — пока всё это включено в том режиме, который не даст «Вашингтону» победить. Без переключателей не обойтись, иначе в очередной раз «Кэпс» закончат сезон после первого раунда плей-офф.