Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче плей-офф НХЛ против «Коламбуса»

Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Мюррей (13-я минута), Оливер Бьоркстранд (19) и Александр Веннберг (52). У проигравших отличился россиянин Никита Кучеров (6). Форвард забросил вторую шайбу в нынешнем плей-офф. Всего на счету Кучерова 70 матчей в Кубке Стэнли, в которых он набрал 66 очков (31 шайба + 35 передач).

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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и его коллега по амплуа из «Коламбуса» Владислав Гавриков результативными действиями не отметились. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. В первом матче «Тампа» одержала победу со счетом 3:2 в пятом овертайме. Третий матч серии пройдет 16 августа (начало — 2:30 мск).