Эффектный гол Кучерова не спас «Тампу». Один из самых русских клубов НХЛ снова проиграл «Коламбусу»
И теперь в серии равный счет.
И теперь в серии равный счет.
Утром перед игрой официальный аккаунт «Тампы» выразил уверенность, что никаких пяти овертаймов больше не будет, хотя сделал пометку: «Но ничего не обещаем». В еще один шестичасовой триллер
Предсказуемо «Блю Джекетс» начали игру вяло. За первые десять минут не нанесли ни одного броска по воротам Василевского. «Тампа» в свою очередь выглядела свежо. Кучеров открыл счет уже на шестой минуте: спрятался от защитников и забил с отрицательного угла, шайба залетела от локтя голкипера. На льду оказался Гавриков, который в прошлом матче заработал «-3». Правда, прямой вины в пропущенном голе русского защитника не было.
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После пропущенного гола «Тампа» расклеилась и довольно быстро пропустила еще. На этот раз в «Коламбус» забил в большинстве: вновь голевой пас на счету лучшего игрока «Блю Джекетс» Дебуа, а шайбу забросил Бьоркстранд. После перерыва «молнии» долго не могли прийти в себя. И уже уставший и обессиленный соперник выглядел интереснее. Как минимум дважды «жакеты» могли забивать, особенно хорошая была атака «два в один».
Постепенно игра начала выравниваться, и у ворот Корписало вновь стали возникать опасные моменты. Особенно рвался в атаку Кучеров. Когда броски не получались, Никита сильно злился. Нервы сдавали у всех.
Положение «молний» было в третьем периоде было незавидным. В атаке
По всем прогнозам «Тампа» должна была брать вторую игру и имела на это все шансы, однако невероятным образом упустила их. Команда Торторелла не прощает ошибок соперника и быстро ими пользуется, да и вообще умеет гнуть свою линию. В этой серии интрига закрутилась еще сильнее, а борьба вся впереди.