Эффектный гол Кучерова не спас «Тампу». Один из самых русских клубов НХЛ снова проиграл «Коламбусу»

Утром перед игрой официальный аккаунт «Тампы» выразил уверенность, что никаких пяти овертаймов больше не будет, хотя сделал пометку: «Но ничего не обещаем». В еще один шестичасовой триллер все-таки не верилось. Слишком много сил отдали команды во вторник. «Коламбус», учитывая матчи серии с «Торонто» и дополнительное время в первой игре с «молниями», в общей сложности провел шесть матчей по 60 минут за последние шесть дней. На вторую игру Торторелла остался без Аткинсона и Гербе. А вот Корписало, отразивший в прошлой встрече 85 бросок, вышел в основном составе. Финского вратаря просто оказалось некем заменить, так как Мерзликин по-прежнему травмирован. Да и по игре к нему в плей-офф вопросов нет.

Предсказуемо «Блю Джекетс» начали игру вяло. За первые десять минут не нанесли ни одного броска по воротам Василевского. «Тампа» в свою очередь выглядела свежо. Кучеров открыл счет уже на шестой минуте: спрятался от защитников и забил с отрицательного угла, шайба залетела от локтя голкипера. На льду оказался Гавриков, который в прошлом матче заработал «-3». Правда, прямой вины в пропущенном голе русского защитника не было.

В какой-то момент показалось, что «Лайтнинг» сейчас разнесут соперника. Шикарный шанс увеличить преимущество было у Поинта, но Веренски вовремя выбил шайбу с пятака. Ближе к концу периода «жакеты» все же нанесли первый бросок, а второй сразу получился точным. Мюррей отправил шайбу в ворота с передачи Дебуа.

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После пропущенного гола «Тампа» расклеилась и довольно быстро пропустила еще. На этот раз в «Коламбус» забил в большинстве: вновь голевой пас на счету лучшего игрока «Блю Джекетс» Дебуа, а шайбу забросил Бьоркстранд. После перерыва «молнии» долго не могли прийти в себя. И уже уставший и обессиленный соперник выглядел интереснее. Как минимум дважды «жакеты» могли забивать, особенно хорошая была атака «два в один».

Постепенно игра начала выравниваться, и у ворот Корписало вновь стали возникать опасные моменты. Особенно рвался в атаку Кучеров. Когда броски не получались, Никита сильно злился. Нервы сдавали у всех. Из-за хита Фолина взбесился Сергачев и сидел крайне недовольным на скамейки. Настроение у всех хоккеистов «Тампы» было ужасным. Что неудивительно — команда упустила преимущество и возможность решить исход встречи в ее начале.

Положение «молний» было в третьем периоде было незавидным. В атаке по-прежнему не шло (Корписало играл гениально), к тому же пошли ненужные удаления. К счастью для них, большинство «Коламбуса» совершенно не получилось. Команда Купера вроде бы делала все правильно: не сдавалась и бежала вперед. Но ничего из этого не выходило. А потом атака «два в два», ошибка Шаттенкирка, и Венберг забил третий гол. Это был приговор.