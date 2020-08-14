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11:13 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ с «Чикаго»

ТАСС, 14 августа. «Вегас» обыграл «Чикаго» в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне.

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В составе «Вегаса» шайбы забросили Пол Штястны (11-я минута), Томаш Носек (16), Марк Стоун (38) и Райлли Смит (68). У «Чикаго» отличились Кирби Дах (24), Доминик Кубалик (33) и Дилан Стром (40).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Вегаса». Третий матч серии пройдет 16 августа (начало — 3:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Вегас Голден Найтс
4:3ОТ
2:0, 1:3, 0:0
Чикаго Блэкхокс
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