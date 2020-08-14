«Вегас» увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ с «Чикаго»
ТАСС, 14 августа. «Вегас» обыграл «Чикаго» в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда
ТАСС, 14 августа. «Вегас» обыграл «Чикаго» в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда
В составе «Вегаса» шайбы забросили Пол Штястны (11-я минута), Томаш Носек (16), Марк Стоун (38) и Райлли Смит (68). У «Чикаго» отличились Кирби Дах (24), Доминик Кубалик (33) и Дилан Стром (40).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Вегаса». Третий матч серии пройдет 16 августа (начало — 3:00 мск).
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи