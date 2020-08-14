«Вегас» увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ с «Чикаго»

В составе «Вегаса» шайбы забросили Пол Штястны (11-я минута), Томаш Носек (16), Марк Стоун (38) и Райлли Смит (68). У «Чикаго» отличились Кирби Дах (24), Доминик Кубалик (33) и Дилан Стром (40).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Вегаса». Третий матч серии пройдет 16 августа (начало — 3:00 мск).