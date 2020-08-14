Молодая русская звезда забивает, отдает и не боится двухметрового Хару. Свечников тащит «Каролину»

На этот раз никто и не думал переносить матч «Бостона» с «Каролиной». Соперники, ставшие жертвами затянувшейся битвы в соседней паре, ждали своей первой встречи почти сутки. Но, тем не менее, выдали крутой перформанс. Теперь никто не срывал планы «мишек» и «ураганов». Никто не сбивал их настрой. В обмен они показали шикарный хоккей, подтвердив неформальный статус чуть ли не самого «горячего» противостояния первого раунда.

Чем «Бостон» с «Каролиной» начали радовать без раскачки, так это роскошными силовыми приемами. Например, такими как Йоаким Нордстрем провел против Брэди Шея.

По обыкновению жестко играл Брэд Маршан. Прямо в центре площадки, как ни в чем не бывало, он мог приложить игрока «Каролины». Во втором периоде от него пострадал, пожалуй, лучший игрок квалификационного раунда Себастьян Ахо.

Доставалось Ахо в этот вечер не только от Маршана. На вбрасывании финн попал под раздачу от Здено Хары. Двухметровый словак попытался вывести результативного форварда из себя.

Андрею Свечникову, в отличие от его партнера по звену, роль жертвы непривычна. Куда органичнее он выглядит в противоположном статусе. За этот прием против Чарли МакЭвоя россиянина вполне могли удалить, но последствия для него выглядели иначе. Ветеран Хара сделала внушение молодому и дерзкому парню из России.

Если говорить непосредственно о хоккее, то поначалу преимущество было за «Брюинз». Они дважды за первый период играли в большинстве, и реализовали одну из попыток. Дэвид Крейчи отомстил за фол на своем соотечественнике Ондржэе Каше.

Тройка Каше — Крейчи — ДеБраск была в огне, затмевая даже первое звено «Бостона», которое недосчиталось Давида Пастрняка. Эти парни могли забить намного больше, чем одну шайбу.

Впрочем, не реализовав свои моменты, «мишки» удалились, тем самым дав шанс спецбригаде «Каролины». А этим парням дважды предлагать не надо: дашь палец — откусят по локоть. Свечников, не успокоившийся после встречи с Харой, выцарапал шайбу, с разворота отдал передачу на Теуво Терявяйнена, а тот не подвел.

В матче № 1 Свечников заполнился тем, что попытался в овертайме (!) заложить в ворота Туукка Раска лакросс-гол. Трюк не прошел и, видимо, россиянин сделал определенные выводы. В матчах на вылет нужно играть проще и эффективнее. Броском под перекладину Андрей показал, насколько прилежно он выполнил домашнее задание.

Как бы убедительно ни смотрелось звено Крейчи, от противостояния первых троек никуда было не деться. Наиболее наглядный момент произошел в конце второго периода. Терявяйнен нарушил правила, выпустив тем самым бостонских «демонов», а те и рады стараться. Маршан, до этого только бесивший лидеров «Каролины», на этот раз наказал их по-хоккейному. На пятаке он «копал» с таким упорством, что не мог не добиться своего.