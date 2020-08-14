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12:25 (мск), источник: Sport24

Молодая русская звезда забивает, отдает и не боится двухметрового Хару. Свечников тащит «Каролину»

«Каролина» сравняла счет с «Бостоном».

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На этот раз никто и не думал переносить матч «Бостона» с «Каролиной». Соперники, ставшие жертвами затянувшейся битвы в соседней паре, ждали своей первой встречи почти сутки. Но, тем не менее, выдали крутой перформанс. Теперь никто не срывал планы «мишек» и «ураганов». Никто не сбивал их настрой. В обмен они показали шикарный хоккей, подтвердив неформальный статус чуть ли не самого «горячего» противостояния первого раунда.

Чем «Бостон» с «Каролиной» начали радовать без раскачки, так это роскошными силовыми приемами. Например, такими как Йоаким Нордстрем провел против Брэди Шея.

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По обыкновению жестко играл Брэд Маршан. Прямо в центре площадки, как ни в чем не бывало, он мог приложить игрока «Каролины». Во втором периоде от него пострадал, пожалуй, лучший игрок квалификационного раунда Себастьян Ахо.

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Доставалось Ахо в этот вечер не только от Маршана. На вбрасывании финн попал под раздачу от Здено Хары. Двухметровый словак попытался вывести результативного форварда из себя.

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Андрею Свечникову, в отличие от его партнера по звену, роль жертвы непривычна. Куда органичнее он выглядит в противоположном статусе. За этот прием против Чарли МакЭвоя россиянина вполне могли удалить, но последствия для него выглядели иначе. Ветеран Хара сделала внушение молодому и дерзкому парню из России.

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Если говорить непосредственно о хоккее, то поначалу преимущество было за «Брюинз». Они дважды за первый период играли в большинстве, и реализовали одну из попыток. Дэвид Крейчи отомстил за фол на своем соотечественнике Ондржэе Каше.

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Тройка Каше — Крейчи — ДеБраск была в огне, затмевая даже первое звено «Бостона», которое недосчиталось Давида Пастрняка. Эти парни могли забить намного больше, чем одну шайбу.

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Впрочем, не реализовав свои моменты, «мишки» удалились, тем самым дав шанс спецбригаде «Каролины». А этим парням дважды предлагать не надо: дашь палец — откусят по локоть. Свечников, не успокоившийся после встречи с Харой, выцарапал шайбу, с разворота отдал передачу на Теуво Терявяйнена, а тот не подвел.

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В матче № 1 Свечников заполнился тем, что попытался в овертайме (!) заложить в ворота Туукка Раска лакросс-гол. Трюк не прошел и, видимо, россиянин сделал определенные выводы. В матчах на вылет нужно играть проще и эффективнее. Броском под перекладину Андрей показал, насколько прилежно он выполнил домашнее задание.

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Как бы убедительно ни смотрелось звено Крейчи, от противостояния первых троек никуда было не деться. Наиболее наглядный момент произошел в конце второго периода. Терявяйнен нарушил правила, выпустив тем самым бостонских «демонов», а те и рады стараться. Маршан, до этого только бесивший лидеров «Каролины», на этот раз наказал их по-хоккейному. На пятаке он «копал» с таким упорством, что не мог не добиться своего.

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«Каролина» была лучше, но до поры до времени «ураганам» откровенно не везло. То Ахо попадет в штангу, то гол в ворота «Бостона» отменят. Род Бриндамор взял тренерский запрос, но прогадал: за веру наставника «ураганов» в легитимность шайбы судьи его команду наказали двумя минутами штрафа. Думается, тренер, уже наказанный $25 тысячами за критику судейства, был не в восторге и от этого решения. Однако сумасшедший бросок Дуги Хэмилтона, который не забивал с начала января, никакой арбитр отменить уже не мог. Как не смог его парировать и Раск. Абсолютно логичная и заслуженная победа «Харрикейнз», которые и в первом матче были достойны большего. 1−1 в серии.

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Бостон Брюинз
2:3
1:0, 1:2, 0:1
Каролина Харрикейнз
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