Радулов раздавал крутые передачи и глупо удалялся. Лидер «Далласа» чуть не отнял у своего клуба победу
Первая победа «Далласа» и первые очки Радулова.
Первая победа «Далласа» и первые очки Радулова.
Для Александра Радулова этот
В первом матче ворота «Далласа» защищал Антон Худобин. Российский вратарь пропустил две шайбы от Диллона Дюбе. На вторую игру вышел уже Бен Бишоп, но это не остановило канадского нападающего. Вслед за дублем он оформил самый быстрый гол этого
Однако все перевернул очнувшийся от спячки Радулов. Оказавшись возле чужих ворот, он буквально вгрызся в шайбу! Из не самого удобного положения Александр с разворота отдал передачу на Тайлера Сегина, который также вел борьбу на пятаке. Этот пас стал для Радулова голевым. Есть первое очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Даллас» ответил «Калгари» спустя всего две минуты, не позволив «огонькам» ощутить преимущество. А в середине второго периода молодой защитник «Старс» Миро Хейсканен опередил коллег по амплуа из «Флэймс» и результативно выкатился один на один с вратарем. А кто его вывел на это свидание с Кэмом Тальбо? Правильно, опять Радулов! И снова Тасманскому дьяволу удалось выдать пас из борьбы. Настоящая кубковая игра от русской звезды. За свою карьеру он хорошо уяснил: в
Если до комбинации Радулов — Хейсканен у «Калгари» еще был запас, то пропущенный гол в начале второго периода их надломил. Больно уж обидной выдалась шайба, пропущенная Тальбо в ближний угол. Все тот же Хейсканен пальнул от борта, особо не рассчитывая на успех, но неожиданно для всех оформил дубль. Интересно, что до недавнего времени агентом этого 21-летнего финна был не
— Я приехал на этап Турнира четырех наций в Финляндии 3 года назад. Хейсканену было 15 лет. Первая игра была — финны с нашими. И я был настолько поражен его игрой, именно его зрелостью игры, его интеллектом, эффективностью, эффектностью и стилем, что спустился после матча вниз, причем пошел не в нашу раздевалку, а к финнам. И сказал тренеру, насколько его команда играет в хоккей, который мне по душе, который мне близок. Потому что мы так же действовали. Когда все катаются, когда шайба двигается, когда идет командная игра, которая приносит удовольствие и дает эстетику. И я тогда сказал финским ребятам из нашего агентства, что у нас есть парень, который
После третьей пропущенной шайбы игроки «Калгари» долго не могли прийти в себя. На протяжении почти десяти минут номинальные гости находились будто в нирване. Шайба Дерека Форобота должна была подарить им надежду, но почти сразу последовало удаление. «Даллас» моментально наказал опытнейшего Марка Джиордано. На решающий период команды вышли с вроде бы комфортным для техасцев преимуществом в две шайбы. Казалось, что они в полной безопасности.
Интригу игроки «Калгари» возродили не сразу.
За четыре минуты большинства «Флэймс» могли отквитать сразу две шайбы, но забили только спустя восемь минут, играя в… меньшинстве! Тобиас Ридер воспользовался ошибкой, нетипичной для такого классного защитника, как Джон Клингберг. А сравнять счет «огонькам» удалось благодаря несдержанности Радулова. Старая болезнь нашего форварда подвела его в самый неподходящий момент. Александр схватил удаление, которое Сэм Беннетт благополучно реализовал. Победа, которая была у «Далласа» почти в кармане, почти уплыла из рук, но когда на горизонте уже виднелся овертайм, ошибки Радулова и Клингберга искупил двухметровый защитник Джейми Олексяк.