Радулов раздавал крутые передачи и глупо удалялся. Лидер «Далласа» чуть не отнял у своего клуба победу

Для Александра Радулова этот плей-офф — третий в составе «Далласа». Прошлый поход за Кубком Стэнли ни ему, ни его команде откровенно не удался. «Старс» слетели в первом же раунде, а один из лидеров техасской команды провел все четыре матча на холостых оборотах. Вот и первая игра с «Калгари» оказалась будто бы продолжением былых мучений: поражение и блеклая игра № 47.

В первом матче ворота «Далласа» защищал Антон Худобин. Российский вратарь пропустил две шайбы от Диллона Дюбе. На вторую игру вышел уже Бен Бишоп, но это не остановило канадского нападающего. Вслед за дублем он оформил самый быстрый гол этого плей-офф. Дюбе отличился уже на 19-й секунде. Ничего хорошего столь неудачное начало «звездам» не сулило.

Однако все перевернул очнувшийся от спячки Радулов. Оказавшись возле чужих ворот, он буквально вгрызся в шайбу! Из не самого удобного положения Александр с разворота отдал передачу на Тайлера Сегина, который также вел борьбу на пятаке. Этот пас стал для Радулова голевым. Есть первое очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Даллас» ответил «Калгари» спустя всего две минуты, не позволив «огонькам» ощутить преимущество. А в середине второго периода молодой защитник «Старс» Миро Хейсканен опередил коллег по амплуа из «Флэймс» и результативно выкатился один на один с вратарем. А кто его вывел на это свидание с Кэмом Тальбо? Правильно, опять Радулов! И снова Тасманскому дьяволу удалось выдать пас из борьбы. Настоящая кубковая игра от русской звезды. За свою карьеру он хорошо уяснил: в плей-офф на одном мастерстве далеко не уедешь.

Если до комбинации Радулов — Хейсканен у «Калгари» еще был запас, то пропущенный гол в начале второго периода их надломил. Больно уж обидной выдалась шайба, пропущенная Тальбо в ближний угол. Все тот же Хейсканен пальнул от борта, особо не рассчитывая на успех, но неожиданно для всех оформил дубль. Интересно, что до недавнего времени агентом этого 21-летнего финна был не кто-нибудь, а Игорь Ларионов. Только возглавив молодежную сборную России, Профессор отошел от агентских дел.

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— Я приехал на этап Турнира четырех наций в Финляндии 3 года назад. Хейсканену было 15 лет. Первая игра была — финны с нашими. И я был настолько поражен его игрой, именно его зрелостью игры, его интеллектом, эффективностью, эффектностью и стилем, что спустился после матча вниз, причем пошел не в нашу раздевалку, а к финнам. И сказал тренеру, насколько его команда играет в хоккей, который мне по душе, который мне близок. Потому что мы так же действовали. Когда все катаются, когда шайба двигается, когда идет командная игра, которая приносит удовольствие и дает эстетику. И я тогда сказал финским ребятам из нашего агентства, что у нас есть парень, который по-видимому, один из сильнейших за последние несколько лет. Это второй Никлас Лидстрем, — рассказывал Ларионов в интервью «Спорт-экспрессу» о том, как нашел Хейсканена.

После третьей пропущенной шайбы игроки «Калгари» долго не могли прийти в себя. На протяжении почти десяти минут номинальные гости находились будто в нирване. Шайба Дерека Форобота должна была подарить им надежду, но почти сразу последовало удаление. «Даллас» моментально наказал опытнейшего Марка Джиордано. На решающий период команды вышли с вроде бы комфортным для техасцев преимуществом в две шайбы. Казалось, что они в полной безопасности.

Интригу игроки «Калгари» возродили не сразу. Де-факто шайбу в ворота Бишопа они доставили еще в самом начале третьего периода. Де-юре гол Эндрю Манджапане судьи не засчитали совершенно заслуженно. Нападающего «огоньков» держал автор дубля Хейсканен, а тот в падении ударил коньком по шайбе. После видеопросмотра арбитры развели руки в стороны, но при этом удалили на четыре минуты Сегина. Лидер «Далласа» настолько неосторожно размахивал клюшкой, что выбил своей жертве зуб.