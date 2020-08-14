Олимпийский чемпион Сочи хоккеист Дэн Хэмьюс завершил карьеру

Хэмьюс повесил коньки на гвоздь после 16 сезонов в НХЛ.

«Я рад оставить хоккей, — сказал 37-летний Хэмьюс телеканалу TSN 1050. — Я чувствую себя вполне примирившимся с этим. В марте, когда сезон остановили, у нас даже не было вечеринки по поводу завершения сезона или чего-то в этом роде, мы просто разошлись в разные стороны. Я подумал: “Ну, если так, то все”. Тогда я смирился с этим».

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Защитник набрал 356 очков (59 шайб + 297 передач) в 1 148 играх в регулярных чемпионатах НХЛ, выступая за «Нэшвилл», «Ванкувер» и «Даллас».