Олимпийский чемпион Сочи хоккеист Дэн Хэмьюс завершил карьеру
Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады по хоккею Дэн Хэмьюс завершил карьеру, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады по хоккею Дэн Хэмьюс завершил карьеру, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Хэмьюс повесил коньки на гвоздь после 16 сезонов в НХЛ.
«Я рад оставить хоккей, — сказал 37-летний Хэмьюс телеканалу TSN 1050. — Я чувствую себя вполне примирившимся с этим. В марте, когда сезон остановили, у нас даже не было вечеринки по поводу завершения сезона или
Защитник набрал 356 очков (59 шайб + 297 передач) в 1 148 играх в регулярных чемпионатах НХЛ, выступая за «Нэшвилл», «Ванкувер» и «Даллас».
«Это было невероятно. Мне очень повезло, что я играл за три такие команды. Не мог и мечтать о лучших местах для игры, но я думаю, что больше всего я буду вспоминать все те отношения и дружбу, которые завязались за эти годы», — добавил Хэмьюс.