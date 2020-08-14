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12:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион Сочи хоккеист Дэн Хэмьюс завершил карьеру

Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады по хоккею Дэн Хэмьюс завершил карьеру, сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Хэмьюс повесил коньки на гвоздь после 16 сезонов в НХЛ.

«Я рад оставить хоккей, — сказал 37-летний Хэмьюс телеканалу TSN 1050. — Я чувствую себя вполне примирившимся с этим. В марте, когда сезон остановили, у нас даже не было вечеринки по поводу завершения сезона или чего-то в этом роде, мы просто разошлись в разные стороны. Я подумал: “Ну, если так, то все”. Тогда я смирился с этим».

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Защитник набрал 356 очков (59 шайб + 297 передач) в 1 148 играх в регулярных чемпионатах НХЛ, выступая за «Нэшвилл», «Ванкувер» и «Даллас».

«Это было невероятно. Мне очень повезло, что я играл за три такие команды. Не мог и мечтать о лучших местах для игры, но я думаю, что больше всего я буду вспоминать все те отношения и дружбу, которые завязались за эти годы», — добавил Хэмьюс.

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