«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (8-я и 66-я минуты), Таннер Пирсон (34) и Элиас Петтерссон (46). У проигравших отличились Райан О'Райли (39), Самуэль Блэз (50) и Джейден Шварц (60).

«Ванкувер» увеличил преимущество в серии до четырех побед (2−0). Третья встреча серии состоится в понедельник.