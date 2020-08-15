«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ
ТАСС, 15 августа. «Ванкувер» обыграл «Сент-Луис» в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда
ТАСС, 15 августа. «Ванкувер» обыграл «Сент-Луис» в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (8-я и 66-я минуты), Таннер Пирсон (34) и Элиас Петтерссон (46). У проигравших отличились Райан О'Райли (39), Самуэль Блэз (50) и Джейден Шварц (60).
«Ванкувер» увеличил преимущество в серии до четырех побед (2−0). Третья встреча серии состоится в понедельник.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи