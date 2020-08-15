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11:40 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 15 августа. «Ванкувер» обыграл «Сент-Луис» в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (8-я и 66-я минуты), Таннер Пирсон (34) и Элиас Петтерссон (46). У проигравших отличились Райан О'Райли (39), Самуэль Блэз (50) и Джейден Шварц (60).

«Ванкувер» увеличил преимущество в серии до четырех побед (2−0). Третья встреча серии состоится в понедельник.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции — в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Сент-Луис Блюз
3:4ОТ
0:1, 1:1, 2:1
Ванкувер Кэнакс
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