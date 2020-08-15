«Калгари» обыграл «Даллас» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ
ТАСС, 15 августа. «Калгари» одержал победу над «Далласом» со счетом 2:0 в третьем матче первого раунда
ТАСС, 15 августа. «Калгари» одержал победу над «Далласом» со счетом 2:0 в третьем матче первого раунда
Заброшенными шайбами отметились Микаэль Баклунд (26-я минута) и Ти Джей Броди (51).
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 21 из 23 бросков. Его одноклубник нападающий Александр Радулов провел на площадке 17 минут и нанес по воротам соперника три броска, форвард Денис Гурьянов провел на льду около 17 минут, отметившись одним броском.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Калгари». Следующий матч пройдет 16 августа.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи