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12:00 (мск), источник: ТАСС

«Калгари» обыграл «Даллас» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 15 августа. «Калгари» одержал победу над «Далласом» со счетом 2:0 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

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Источник: AP 2020

Заброшенными шайбами отметились Микаэль Баклунд (26-я минута) и Ти Джей Броди (51).

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 21 из 23 бросков. Его одноклубник нападающий Александр Радулов провел на площадке 17 минут и нанес по воротам соперника три броска, форвард Денис Гурьянов провел на льду около 17 минут, отметившись одним броском.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Калгари». Следующий матч пройдет 16 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Калгари Флэймз
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Даллас Старз
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