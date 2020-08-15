Ковальчук проваливается, будто вернулся в «Кингз». У него ни очков, ни бросков, ни времени

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«Вашингтон Кэпиталз» пока расстраивают своих фанатов в этом плей-офф. Три невнятных матча в круговом этапе сменило тяжёлое противостояние в четвертьфинале конференции с «Айлендерс». И пока в этой битве у Овечкина и Ко шансов совсем немного. «Островитяне» полностью контролируют игру, и даже проснувшийся Овечкин пока не в силах изменить расстановку сил. Возможно, «столичным» не хватает энергии фанатов и атмосферы настоящего Кубка Стэнли? Всё-таки эта команда нуждается в подзарядке от фанатов, в отличие от системных «Айлендерс», отталкивающихся в основном от своего тренера Барри Тротца.

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Похоже, больше всех от камерной обстановки на кубковых матчах страдает нападающий Илья Ковальчук. Вы помните, как в дедлайн Кови переходил пятым русским в «Вашингтон», и это было главным событием дня закрытия трансферного окна. Ведь казалось, что Ковальчук, убежав из печального «Лос-Анджелеса» и воскреснув в «Монреале», приехал усилить и без того мощную атаку «Вашингтона» и всерьёз побороться за долгожданный Кубок Стэнли.

В регулярке Ковальчук успел провести за «Кэпиталз» семь матчей. Илья выглядел не слишком ярко, «выстрелив» тремя очками только в «матче года» с «Рейнджерс», но активности ему было не занимать. Он в среднем наносил 2,5 броска за матч, выходя в третьем звене и увеличивая глубину нападения «Вашингтона». Конечно, Илья был уже не главным наконечником атак, но его опыт и мастерство должны были помочь «Кэпиталз» именно в розыгрыше Кубка Стэнли.

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Ковальчук не выступал в кубковых матчах восемь лет. Последний плей-офф для Ильи был в 2012-м, и тогда его «Нью-Джерси» дошёл до финала. Ковальчук был ведущим форвардом «дьяволов», основной опцией в атаке. В 2020-м в «Вашингтоне» от Ильи ничего подобного, разумеется, не ждали, однако Ковальчук после карантина предстал в совсем уж ужасной форме. Он как будто вернулся в «Лос-Анджелес», заскучал и совсем потух. Что происходит с Ильёй?

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

С момента рестарта чемпионата «Вашингтон» провёл уже пять официальных матчей, и в этих играх Илья набрал лишь одно очко. Ковальчук отметился результативной передачей во встрече кругового этапа с «Бостоном». Конечно, результат удручающий, но плохо другое: нельзя сказать, что Кови не везёт с набором результативных баллов, дело в том, что он просто растворяется на площадке.

В первой игре мини-турнира «Вашингтон» — «Тампа» Ковальчук ещё напомнил самого себя из регулярки. Илья провёл на льду больше 17 минут, нанёс 3 броска в створ ворот. Но за следующие четыре матча Илья лишь один раз заставил вступить в игру голкиперов соперников! И было это в матче с «Бостоном».

То есть, за две игры настоящего плей-офф с «Айлендерс» Кови не нанёс ни одного броска по воротам, и это первый случай с 2008 года, когда Илья ни разу не бросил в двух матчах подряд.

Бросковая инертность и фактическая бесполезность для команды приводит к тому, что у Ковальчука падает игровое время. В первой игре с «Айлендерс» он получил от Тодда Рирдена вполне приличные 15 с половиной минут и кучу большинства, но уже во второй игре серии айстайм Ильи был урезан почти в два раза — лишь 8 минут 16 секунд на площадке. И это самое маленькое время в сезоне для Ковальчука.

Такого растерянного и неэффективного Ковальчука мы последний раз видели в «Лос-Анджелесе», и в «Кингз» у Ильи тоже постепенно снижалось игровое время. Казалось, что в «Вашингтоне», команде, претендующей на Кубок Стэнли, где много русских игроков, у Ковальчука просто нет шанса заскучать, но мы видим, что длинный карантин всё же сумел выбить Илью из колеи. В чём же причина?

Думаю, что Ковальчук уже в том возрасте и в тех кондициях, когда не он определяет игру команды, а наоборот. Если у «Вашингтона» всё хорошо, то ярок и Ковальчук, если нет, то Илья потухает. И это нормально, что в 37 лет хоккеист не поджигает фитиль, а может лишь поддержать огонь. «Кэпиталз» же в плей-офф пока выглядят слабо, есть большие вопросы к основным лидерам, а Ковальчук же просто не может выделиться из серой массы. Пока не может. При этом Илья старается компенсировать проблемы в созидании силовой игрой. То есть, пытается как-то взбодрить себя и партнёров игрой в тело. В круговом этапе у Кови был матч с шестью хитами (с «Филадельфией»), а за две игры с «Айлендерс» Илья семь раз воткнулся в соперников. Неплохо, но падающее игровое время говорит о том, что Рирден ждёт от Ковальчука чего-то другого.

В самом деле, Илья, пора просыпаться! Самое время вспомнить, что нынешний плей-офф с «Вашингтоном» — возможно, последний в карьере шанс побороться за Кубок Стэнли. И ради этого нужно выложиться максимально.

Мастерство у Ковальчука никуда не делось, о влиянии возраста глупо говорить в 37 лет, да ещё и после длинного отдыха, так что всё в руках Ковальчука. Да, «Айлендерс» великолепно играют в обороне, но когда топовые нападающие «взрываются», сдаётся даже самая хвалёная защита.



И призыв этот относится, конечно, не только к Ковальчуку. Всему «Вашингтону», от Холтби до Овечкина, пора собраться и вспомнить, где они находятся и ради чего. Если Ковальчук и его партнёры не разозлятся на себя, то «Айлендерс» пройдут в следующий раунд малой кровью, а «столичные» второй год подряд бесславно вылетят от первого же соперника.