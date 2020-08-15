Ковальчук проваливается, будто вернулся в «Кингз». У него ни очков, ни бросков, ни времени
Такими темпами Илью скоро отправят в запас. Хотя в «Вашингтоне», конечно, нужно начинать спрашивать не с него.
Такими темпами Илью скоро отправят в запас. Хотя в «Вашингтоне», конечно, нужно начинать спрашивать не с него.
«Вашингтон Кэпиталз» пока расстраивают своих фанатов в этом
Похоже, больше всех от камерной обстановки на кубковых матчах страдает нападающий Илья Ковальчук. Вы помните, как в дедлайн Кови переходил пятым русским в «Вашингтон», и это было главным событием дня закрытия трансферного окна. Ведь казалось, что Ковальчук, убежав из печального «Лос-Анджелеса» и воскреснув в «Монреале», приехал усилить и без того мощную атаку «Вашингтона» и всерьёз побороться за долгожданный Кубок Стэнли.
В регулярке Ковальчук успел провести за «Кэпиталз» семь матчей. Илья выглядел не слишком ярко, «выстрелив» тремя очками только в «матче года» с «Рейнджерс», но активности ему было не занимать. Он в среднем наносил 2,5 броска за матч, выходя в третьем звене и увеличивая глубину нападения «Вашингтона». Конечно, Илья был уже не главным наконечником атак, но его опыт и мастерство должны были помочь «Кэпиталз» именно в розыгрыше Кубка Стэнли.
Ковальчук не выступал в кубковых матчах восемь лет. Последний
С момента рестарта чемпионата «Вашингтон» провёл уже пять официальных матчей, и в этих играх Илья набрал лишь одно очко. Ковальчук отметился результативной передачей во встрече кругового этапа с «Бостоном». Конечно, результат удручающий, но плохо другое: нельзя сказать, что Кови не везёт с набором результативных баллов, дело в том, что он просто растворяется на площадке.
То есть, за две игры настоящего
Бросковая инертность и фактическая бесполезность для команды приводит к тому, что у Ковальчука падает игровое время. В первой игре с «Айлендерс» он получил от Тодда Рирдена вполне приличные 15 с половиной минут и кучу большинства, но уже во второй игре серии айстайм Ильи был урезан почти в два раза — лишь 8 минут 16 секунд на площадке. И это самое маленькое время в сезоне для Ковальчука.
Такого растерянного и неэффективного Ковальчука мы последний раз видели в «Лос-Анджелесе», и в «Кингз» у Ильи тоже постепенно снижалось игровое время. Казалось, что в «Вашингтоне», команде, претендующей на Кубок Стэнли, где много русских игроков, у Ковальчука просто нет шанса заскучать, но мы видим, что длинный карантин всё же сумел выбить Илью из колеи. В чём же причина?
Думаю, что Ковальчук уже в том возрасте и в тех кондициях, когда не он определяет игру команды, а наоборот. Если у «Вашингтона» всё хорошо, то ярок и Ковальчук, если нет, то Илья потухает. И это нормально, что в 37 лет хоккеист не поджигает фитиль, а может лишь поддержать огонь. «Кэпиталз» же в
Мастерство у Ковальчука никуда не делось, о влиянии возраста глупо говорить в 37 лет, да ещё и после длинного отдыха, так что всё в руках Ковальчука. Да, «Айлендерс» великолепно играют в обороне, но когда топовые нападающие «взрываются», сдаётся даже самая хвалёная защита.
И призыв этот относится, конечно, не только к Ковальчуку. Всему «Вашингтону», от Холтби до Овечкина, пора собраться и вспомнить, где они находятся и ради чего. Если Ковальчук и его партнёры не разозлятся на себя, то «Айлендерс» пройдут в следующий раунд малой кровью, а «столичные» второй год подряд бесславно вылетят от первого же соперника.
Лев Лукин