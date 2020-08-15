Текущие события
Хоккей. НХЛ
19:00
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22:00
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
16.08
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Даллас Старз
20
Хоккей. НХЛ
01:30
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
25
Все события
Фоторепортажи
12Месси опять все решил: «Барса» вышла в ¼ финала ЛЧ
16Эта «Барса» сломалась, несите новую: «Бавария» разгромила каталонцев 8:2
18:07 (мск), источник: ТАСС

Основной голкипер «Бостона» Раск пропустит остаток сезона НХЛ

ТАСС, 15 августа. Финский вратарь «Бостона» Туукка Раск отказался от продолжения сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по семейным причинам. Комментарий хоккеиста приводит пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: AP 2020

«Я хочу быть со своими партнерами по команде, однако в данный момент есть более значимые вещи в моей жизни — это моя семья, — сказал Раск. — Я благодарю клуб и одноклубников за поддержку и желаю им удачи».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
Бостон Брюинз (Бостон)

Сезон НХЛ возобновился после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в начале августа со стадии плей-офф. Раск является основным вратарем «Бостона». В возобновленном турнире он провел пять игр, две из которых в первом раунде Кубка Стэнли с «Каролиной». Раск завоевал с «Бостоном» Кубок Стэнли в 2011 году, будучи вторым вратарем. В качестве основного голкипера «Бостона» дважды доходил до финала плей-офф НХЛ. В 2014 году был признан лучшим вратарем сезона в лиге.

Вторым голкипером команды является словак Ярослав Галак, который провел в нынешнем розыгрыше один матч — в проигранной встрече группового раунда с «Филадельфией» отразил 25 из 29 бросков.

Третий матч серии с «Каролиной» «Бостон» проведет 15 августа (начало — 19:00 мск).

Читайте также
 Посадить в мешок и бросить в Яузу: Павлюченко о судействе в матче "Спартака" и "Сочи"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Логотип новый, игра — нет. «Динамо» поделило очки с новичком РПЛ
«Рубин» дома сыграл вничью с «Уралом». В командах по удалению
Невезучий российский вратарь может отправить Овечкина в отпуск
Как не потеряться в мире ставок: помогаем разобраться
Ковальчук проваливается, будто он в «Кингз». У него нет очков
«Локомотив» играет с «Краснодаром» в РПЛ (трансляция)
ЦСКА принимает «Тамбов» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь