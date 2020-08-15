Основной голкипер «Бостона» Раск пропустит остаток сезона НХЛ
ТАСС, 15 августа. Финский вратарь «Бостона» Туукка Раск отказался от продолжения сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по семейным причинам. Комментарий хоккеиста приводит
ТАСС, 15 августа. Финский вратарь «Бостона» Туукка Раск отказался от продолжения сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по семейным причинам. Комментарий хоккеиста приводит
«Я хочу быть со своими партнерами по команде, однако в данный момент есть более значимые вещи в моей жизни — это моя семья, — сказал Раск. — Я благодарю клуб и одноклубников за поддержку и желаю им удачи».
Сезон НХЛ возобновился после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в начале августа со стадии
Вторым голкипером команды является словак Ярослав Галак, который провел в нынешнем розыгрыше один матч — в проигранной встрече группового раунда с «Филадельфией» отразил 25 из 29 бросков.
Третий матч серии с «Каролиной» «Бостон» проведет 15 августа (начало — 19:00 мск).