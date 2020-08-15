Основной голкипер «Бостона» Раск пропустит остаток сезона НХЛ

Источник: AP 2020

«Я хочу быть со своими партнерами по команде, однако в данный момент есть более значимые вещи в моей жизни — это моя семья, — сказал Раск. — Я благодарю клуб и одноклубников за поддержку и желаю им удачи».

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Бостон Брюинз (Бостон) Все о команде

Сезон НХЛ возобновился после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в начале августа со стадии плей-офф. Раск является основным вратарем «Бостона». В возобновленном турнире он провел пять игр, две из которых в первом раунде Кубка Стэнли с «Каролиной». Раск завоевал с «Бостоном» Кубок Стэнли в 2011 году, будучи вторым вратарем. В качестве основного голкипера «Бостона» дважды доходил до финала плей-офф НХЛ. В 2014 году был признан лучшим вратарем сезона в лиге.

Вторым голкипером команды является словак Ярослав Галак, который провел в нынешнем розыгрыше один матч — в проигранной встрече группового раунда с «Филадельфией» отразил 25 из 29 бросков.