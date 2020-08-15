Карьера российского вратаря — история невезения и неудач. Сейчас он может отправить в отпуск Овечкина и «Вашингтон»
Семен Варламов — один из лучших русских игроков этого
Семен Варламов — один из лучших русских игроков этого
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
Вашингтон — Айлендерс — 0−2 (2:4, 2:5).
Еще 12 лет назад в основе «Вашингтоне», как и сейчас, было пять россиян. Само собой Овечкин, вместо Орлова, Кузнецова и Ковальчука — Федоров, Семин и Виктор Козлов, а на позиции Самсонова — еще совсем молодой, 20-летний голкипер Семен Варламов.
Барри Тротц с его хоккеем — ключевой фактор успеха «Айлендерс» в серии с «Кэпс». Но
В истории ухода Варламова из клуба нет очевидной морали вроде «Кэпиталз» ошиблись и расплачиваются за это. С Тротцем альтернативные трактовки смотрятся странно и даже камбэк «Вашингтона», в который все сложнее поверить, ничего не изменит. А не верится в него больше всего не
Варламова обменяли из «Кэпс» девять лет назад в ситуации, когда в клубе оказалось сразу три молодых талантливых вратаря. И если чех Михал Нойвирт почти закончил с хоккеем, а с НХЛ уж точно, то Брэйден Холтби почти на десятилетие закрыл позицию первого номера, стал героем чемпионского
Текущий успех Варламова имеет значение не в плане
В конце нулевых еще никто, включая оптимистичного Владислава Третьяка, не мог подумать о том, что российская вратарская школа через десять лет будет претендовать на звание лучшей в мире. Хабибулин и так не играл за сборную и заканчивал, Набоков провалился в Ванкувере и заканчивал, в порядке был Брызгалов, но и его карьера обвалилась очень быстро после суперконтракта с «Филадельфией». Варламов к 22 годам успел съездить в качестве запасного на Олимпиаду, первого номера — на чемпионат мира. Провел почти два десятка матчей в
Именно Семен десять лет назад, в 2010 году, был главным претендентом на то, чтобы стать первым российским вратарем (по достижениям в НХЛ, по месту в сборную, по популярности) — но ничего не получилось. У Варламова были успехи, но они оказались задвинуты более поздними неудачами.
Семен отлично провел победный ЧМ-2012, но большинство помнит его участие в кошмарном чемпионате мира следующего года и, конечно, — в провальном четвертьфинале в олимпийском Сочи. В том 2014 году Варламов, кстати, оказался вторым в голосовании на «Везину», всего 13 баллов проиграв Туукке Раску, и четвертым (причем там финн был лишь 11-м) — в борьбе за «Харт». Но призы наш вратарь не получил, и со временем и эти локальные успехи потонули после серьезных травм, которые убивали сезоны Варламова в «Эвеланш». В 2017 году Варламов закончил чемпионат в январе, в 2018-м — в конце марта, прямо перед
Год назад карьеру Семена в «Колорадо» добил Филипп Грубауэр, отправивший перед Кубком Стэнли более опытного и дорогого вратаря в запас. И здесь вмешался «Вашингтон», который и обменял немца в «Эвеланш».
Бобровский за эти десять лет выиграл две «Везины» и получил 70-миллионый контракт. Василевскому всего 26, но и у него есть приз лучшему вратарю (есть шанс, что скоро будет и два) и репутация сверхстабильного голкипера. И даже больший по общей сумме (76), чем у Бобровского контракт. У Варламова за всю карьеру в НХЛ набежит грязными 60 миллионов — но это за 16 лет, а не за семь или восемь.
Последний матч Семена в сборной на большом турнире — этот тот самый четвертьфинал в Сочи. С нынешней ситуацией непонятно, когда мы вообще увидим энхаэловцев в форме сборной, но в виртуальном ранжире Варламов выпал даже из
Переход Варламова в «Айлендерс» был встречен не без скепсиса:
С первой проблемой Варламов справился и оказался перед
Сейчас Семен способен сверкнуть:
1) Он сам в отличной форме;.
2) Тренер полностью ему доверяет;.
3) Он играет в команде с отличной оборонительной системой, которая не подставляет вратаря, как, например, во «Флориде»;.
4) У нынешнего соперника — «Вашингтона» — большие проблемы;.
5) Наиболее неприятным вариантом на «Востоке» может стать победитель пары «Бостон» — «Каролина». Ни «Филадельфия», ни «Тампа» не кажутся для «Айлендерс» непроходимыми. Кубок Стэнли — почти нереальная мечта для команды Тротца, но хотя бы в финал «Востока» она способна забраться.
Варламов старше Сорокина всего на 7 лет, и это совсем не ситуация Лундквиста (у которого 13 лет разницы с Шестеркиным), который неизбежно должен уступить ему корону «Рейнджерс». Семен показывает, что его рановато списали — и с молодым российским вратарем он тоже поборется.
Кубок Стэнли для наших хоккеистов глобально складывается плохо. Малкин, Панарин, Бобровский провалились, вашингтонцы терпят крушение, Тарасенко потерялся, Кучеров и Василевский тоже рискуют не пройти дальше. Разве что у Свечникова все хорошо, но даже с его подвигами «Каролина» может вылететь от «Бостона». Есть шанс, что Варламов останется одним из немногих россиян (особенно из числа лидеров своих команд), кто пробьется в следующий раунд. Идеальный момент, чтобы перечеркнуть реноме неудачника и
Павел Климовицкий