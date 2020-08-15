«Бостон» вышел вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной»

Источник: AFP 2020

В составе проигравших отличился Нино Нидеррайтер (47-я минута), у победителей заброшенные шайбы на счету Чарли Койла (21), Шона Курали (42) и Брэда Маршанда (60).

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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не набрал очков в матче.

В третьем периоде он получил травму в столкновении с защитником соперника Здено Харой и не смог продолжить игру.

За несколько часов до матча стало известно, что основной голкипер «Бостона» финн Туукка Раск отказался от продолжения сезона по семейным обстоятельствам.

По данным СМИ, речь идет о рождении дочери. В связи с этим основным вратарем команды в плей-офф стал словак Ярослав Галак.

Официальный сайт НХЛ

Бостон Брюинз (Бостон) Все о команде

Счет в серии до четырех побед — 2−1 в пользу «Бостона». Четвертая игра состоится в ночь на 18 августа в Торонто, где из-за пандемии коронавируса проходят все матчи Восточной конференции.

Каролина Харрикейнз (Ролли) Все о команде