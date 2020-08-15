«Бостон» вышел вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной»
ТАСС, 15 августа. «Бостон» одержал победу над «Каролиной» со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 15 августа. «Бостон» одержал победу над «Каролиной» со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда
В составе проигравших отличился Нино Нидеррайтер (47-я минута), у победителей заброшенные шайбы на счету Чарли Койла (21), Шона Курали (42) и Брэда Маршанда (60).
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не набрал очков в матче.
В третьем периоде он получил травму в столкновении с защитником соперника Здено Харой и не смог продолжить игру.
За несколько часов до матча стало известно, что основной голкипер «Бостона» финн Туукка Раск отказался от продолжения сезона по семейным обстоятельствам.
По данным СМИ, речь идет о рождении дочери. В связи с этим основным вратарем команды в
Счет в серии до четырех побед — 2−1 в пользу «Бостона». Четвертая игра состоится в ночь на 18 августа в Торонто, где
Эдмонтон принимает встречи Западной конференции. Все игры проходят без зрителей.