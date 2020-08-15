Свечников сломался в матче с «Бостоном». Россиянина травмировал великан Хара
Третий матч может стать последним для Андрея в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Третий матч может стать последним для Андрея в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Перед матчем болельщики «Брюинз» оказались буквально ошеломлены. Финский вратарь команды Туукка Раск отказался от участия в дальнейшем розыгрыше Кубка Стэнли по семейным причинам.
«Хочу участвовать в
Заявление, конечно, написано красиво, но по факту финн, являвшийся первым номером «Бостона», подставил команду. Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини рассказал, что подобное решение Раска «было ожидаемым».
В результате в третьем матче серии с «Каролиной» связку голкипером «мишек» составили Галак и Владарж, а место первого номера занял словак.
Но одной потерей Раска дело не закончилось.
«Потеря Пастрняка — это большая дыра в составе нашей команды. Тут даже обсуждать нечего. В целом, думаю, мы провели сильный матч. У нас был шанс выиграть. Мы были недостаточно хороши, но перегруппируемся и будем готовы к третьей встрече серии», — сказал нападающий «Бостона» Брэд Маршан.
В первом периоде команды счёт так и не открыли. Основное внимание российских болельщиков было приковано к форварду «Каролины» Андрею Свечникову, но особой активности нападающий не проявлял. Во многом
Однако никаких претензий к Андрею нет и быть не может. Он в нынешнем
Двойной двухминутный штраф «Каролины» перешёл на второй период, что и сыграло с «ураганами» злую шутку. Койл подкараулил отскок от Мразека и с лёту послал шайбу в верхний угол ворот «Харрикейнз».
Отыграться «Каролине» мог помочь Ахо, но финн хлёстким броском попал в перекладину владений Галака. «Бостон» во втором периоде серьёзно прибавил, перебросал «Каролину», но больше одной шайбы хоккеисты Брюса Кэссиди забросить не смогли. Шансов в большинстве было предостаточно у обеих команд.
На старте третьего отрезка встречи «Каролина» и вовсе умудрилась пропустить в большинстве. Курали в последний момент коснулся шайбы, и в итоге забил свой первый гол в нынешнем
И всё бы хорошо, но у «Бостона» решил начудить Галак. Голкипер
Увы, но не обошлось без грустных событий. В борьбе с
«Ураганы» пытались спасти матч, заменили Мразека на шестого полевого хоккеиста, но в результате пропустили в пустые ворота от Маршана. 2−1 — с таким счётом «мишки» выигрывают в серии.
Павел Панышев